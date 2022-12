El país se ilusiona: Argentina gana en el primer tiempo 2 a 0 ante Francia en la final de la Copa del Mundo

Qatar. La Selección argentina se enfrenta con Francia en la final del Mundial Qatar 2022, con el objetivo de alcanzar su gran sueño a más de 36 años de la última consagración en la máxima cita del fútbol.

El partido inició a las 12 en el estadio Lusail, con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak y con su compatriota Tomasz Kwiatkowski en el VAR.

Finalmente, el entrenador Lionel Scaloni se inclinó por la inclusión de Ángel Di María desde el arranque y descartó jugar con línea de 5 defensores. En principio, Fideo se sumará a la línea de volantes.

Con una gran definición del número 10 de la Selección, el conjunto argentino se puso al frente en el partido decisivo de la Copa del Mundo. Pocos minutos más tarde, un contraataque perfecto del equipo de Scaloni terminó en el segundo gracias a Fideo.

Enorme demostración futbolera de la selección argentina ante Francia. Messi abrió el marcador, de penal, y Di María amplió la ventaja tras una contra ejecutada a la perfección por el equipo de Scaloni. Gran nivel de todos en la Albiceleste. Francia no encontró reacción y ahora deberá cambiar el libreto si quiere soñar con el bicampeonato.

LOS RECORD DE MESSI

Lionel Messi, seguramente, no haya siquiera pensado en esto. Sus visiones, sus pulsiones, sus sueños, sus deseos son otros. “Nunca me puse como objetivo ser el mejor jugador del mundo. Para mí soy solamente un jugador. Solo quiero que cuando me retire me recuerden como una buena persona”, dijo en alguna oportunidad. Pero lo que acompañó siempre a su brillante carrera fueron, además de la fascinación que despierta su juego, las estadísticas que superó con una facilidad asombrosa, y las que aún puede batir.

Se presentó en esta Copa del Mundo con una serie de marcas por quebrar. Y fue derrumbando una a una, a partir de su impactante nivel de juego y el rendimiento colectivo. Contra Les Bleus se convirtió en el futbolista que más partidos disputó en los Mundiales, con 26, superando los 25 de Lottar Matthäus, al que había igualado frente a Croacia. Y en promediando la primera etapa quebró la marca que ostentaba Paolo Maldini como el jugador con más minutos en los certámenes ecuménicos.

Cuatro futbolistas ya retirados participaron de cinco Copas del Mundo: los mexicanos Antonio Carbajal (Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966) y Rafael Márquez (Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018), el alemán Lothar Matthäus (España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998) y el italiano Gianluigi Buffon (Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014). En este Mundial, además de Messi, se sumaron Cristiano Ronaldo en Portugal y los mexicanos Guillermo Memo Ochoa y Andrés Guardado. El argentino podría ser el único futbolista de la historia en disputar seis Copas del Mundo de repetir en la cita de 2026: por entonces tendrá 39 años.