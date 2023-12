El Papa pone en la agenda de ‘pendientes’ su viaje a la Argentina

Vaticano. «Veremos cómo se da la cosa», dijo en una entrevista a N+ de México. El pontífice también fue consultado sobre la conversación telefónica que mantuvo con el presidente Javier Milei.

En una entrevista con N+ de México, el Papa Francisco anunció que viajará a Bélgica: “Ese viaje ya está asegurado. Y hay dos, claro, pendientes: uno a la Polinesia y otro a la Argentina, que están ahí, pendientes».

«Veremos cómo se da la cosa. Pero con el tiempo voy retomando las cosas”, expresó al respecto.

Al ser consultado sobre la conversación que mantuvo recientemente con el presidente Javier Milei, el pontífice respondió: «Hay que distinguir mucho entre lo que dice un político en la campaña electoral y lo que realmente va a hacer después, porque después viene el momento de lo concreto, de las decisiones, de esas cosas”.

Francisco confirmó, además, que ya fue invitado a su país por las nuevas autoridades. “Sí, y yo les tengo fe siempre a los políticos. Le tengo fe… porque creo que la política, no lo dije yo, lo dijo un Papa anterior que yo, es la forma más elevada de la caridad, o sea, el amor al pueblo, el amor político, la polis”, completó.

El Papa revela que quiere ser enterrado en Santa María la Mayor

El Papa Francisco, que cumplirá 87 años el próximo domingo 17 de diciembre, anunció que será sepultado en Santa María la Mayor y no en las grutas de la Basílica de San Pedro, como el resto de los pontífices; además, pidió oraciones por su salud: “La vejez no se maquilla, no viene sola”. Lo dijo en una entrevista con la televisión mexicana N+, con motivo de la celebración de la Virgen de Guadalupe, publicada anoche, 12 de diciembre de 2023.

Asimismo, el Santo Padre excluyó la posibilidad de renunciar al solio de san Pedro próximamente. De hecho, este miércoles 13 de diciembre celebra también su 54º aniversario de ordenación sacerdotal y planea ya otro viaje internacional a Bélgica.

En diálogo con la periodista mexicana Valentina Alazraki, el Papa habló de su “gran devoción” a la Virgen María, en especial a la Salus Populi Romani, más conocida como Nuestra señora de las Nieves, la imagen que llegó a Roma en el año 590: “Quiero ser enterrado en Santa María la Mayor”, manifestó. “Antes, cuando venía a Roma, solía ir allí cada domingo por la mañana, pasaba un tiempo en ese lugar. Sí, hay una ligazón muy grande”.

Todos los papas del siglo XX están enterrados en las grutas de San Pedro. El Papa Francisco ha mantenido una estrecha conexión con la Basílica de Santa María la Mayor desde antes de ser elegido como pontífice. Allí se dirigió después del cónclave de 2013, para dedicar su pontificado a María, y siempre visita el lugar antes y después de sus viajes internacionales, para rezar ante el ícono de la Virgen. El 8 de diciembre, como es costumbre, visitó también la basílica antes de honrar a la Inmaculada Concepción en la Plaza de España, dejando una rosa de oro frente al ícono mariano.

En la basílica papal ya está preparado el lugar para que descansen sus restos. Se trata de una capilla en la nave izquierda del templo, junto a la que acoge el ícono de la Virgen, según reveló el diario Abc.

¿Piensa en renunciar?

El 266º Sucesor de Pedro no descarta renunciar algún día; pero, en este año de salud frágil, no ha considerado activar la carta de dimisión que entregó al inicio de su papado al entonces secretario de Estado, Tarcisio Bertone. Explica que no lo pensó y admira la valentía de Benedicto XVI al renunciar cuando no pudo continuar. “En este año, con desafíos para su salud, ¿consideró alguna vez firmar o sacar esa carta?”, preguntó la periodista Alazraki.

El Papa señaló que no se le ha ocurrido firmar la carta de renuncia: “No, porque en eso soy medio caprichoso”, explicó. “Vi la valentía de Benedicto cuando se dio cuenta de que no podía y prefirió decir basta; y a mí me hace bien eso como ejemplo, y pido al Señor decir basta, en algún momento, pero cuando Él quiera”. Además, dijo prepararse para el final: “Yo ya estuve con el ceremoniero preparando el rito de los funerales del Papa. Lo simplificamos bastante”, describió. “Había que hacerlo. Bueno… el ritual lo estreno yo”.