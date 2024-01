El radicalismo impuso a Jaime Etchelouz y éste, mientras las guardias colapsan de gente, permite que camporistas manejen los recursos

Sáenz Peña. el sitio ChM menciona colapso en atenciones, personas que son diagnosticadas por dengue y se mueren de otras enfermedades no monitoreadas, y militantes de La Cámpora manejando los fondos con un presupuesto de 36 millones mensuales más recupero de gastos y plan sumar.

Los cambios políticos en entidades públicas de la Termal generan cuestionamientos en las últimas horas. Un caso emblemático es el Hospital 4 de Junio, donde llamativamente «militantes» de La Cámpora, de relación directa con la edil peronistak Daiana Pereyra, empleada administrativa del nosocomio e hija del ex concejal y funcionario Carlos Pereyra (cuñado de Daniel Capitanich), manejan los fondos hospitalarios.

Colapso y suspensión de cirugías

El director del «4 de Junio» Jaime Etchelouz en los últimos días pidió a la ciudadanía «recurrir a los Centros de Salud», pero en los CAPS no hay médicos porque están de licencia hasta el 18 de febrero (como el caso del barrio Obrero, entre otros). Todos los días se aprecia el colapso de las Guardias (pediátricas, adultos y un improvisado consultorio de febriles administrado por personal no medico).

El cirujano a cargo de la Dirección por estos días confió durante una nota en LT16am950 que desconocía que su secretaria privada emprendió una cruzada por donaciones en las redes sociales, pero convalidó la situación diciendo: «el equipo de instrumentación quirúrgica del servicio de quirófano estaba pidiendo armar campos. Vi la publicación de ayer hecha por una de las chicas (su secretaria privada) para armar lo que llamamos bolsillos, que es para colocar el instrumentar. También se pidieron tela gris y sábanas. Uno a veces no tiene la amplitud de visión de lo que te puede dar la gente. Esta mañana, una vez que me enteré lo de las redes, me dijeron que empezaban a llegar las donaciones, algo que es para aplaudir al saenzpeñense.

En la publicación realizada en las redes, una persona posteó: «Se apela a la comunidad a poder colaborar con el servicio de quirófano con telas Brin o equipos de cirugía…. ya que por falta de estos insumos se suspende cirugías». Etchelouz sale en cuento medio puede a desmentir que se suspenden las cirugías, pero personal del quirófano lo pone en Off Side.

La gente se está muriendo

El dengue y la situación sanitaria es descontrolada en Sáenz Peña. Los sanatorios privados advierten de un momento crítico, pero el Hospital 4 de Junio maquilla la gravedad. Una joven enfermera falleció días atrás luego de no ser atendida como corresponde en el hospital local, pero la gestión Etchelouz no dio explicaciones al respecto.

La familia de la joven, madre de dos pequeños hijos, que pereció en tres días, explicó lo sucedido, citando que el viernes a la noche (29/12) fue atendida y enviada a la casa, mientras que sábado a la tarde (30/12) internada en terapia intermedia, y domingo (31/12) intubada y falleció a las pocas horas. Le diagnosticaban dengue pero sin estudios complementarios para descartar otra cosa no advirtieron de un cuadro de neumonía que fue fatal.

El manejo de la caja

Los cambios propuestos por Etchelouz dan que hablar en el plano político. Por ejemplo el nuevo Jefe del 107 (de la Cámpora, soldado de los Pereyra y Judís, perteneció por mucho tiempo al cuerpo de docentes de la UEP que manejan los Pereyra) y según se menciona en los pacillos del nosocomio fue echado por la Dra. Sánchez cuando ésta era Directora por, según se dice, una denuncia sobre una supuesta acción de acoso. Leticia Vallejos (también de la Cámpora) en el Hospital aseguran que estaría al frente del Sistema S.A.F. y C donde cargan los expedientes y se asigna el presupuesto. Roxi Juárez (otra militante de la Cámpora) con acceso directo a la Tesorería, es la mujer de Hugo Cavadas (otro activo peronista que hizo escuela con de Ricardo Sánchez). Otro nombre que se menciona es de Gabriela de la Vega también vinculada al brazo k mas ortodoxo, quien sería según se menciona la contadora de la gestión. En tanto que Cristian Avalos ex director de Zona Sanitaria, que desfinanció los Centros de Salud y no hizo nada con el tema dengue, hoy sería la mano derecha de la Dra. Mercadín (un gran premio para la inoperancia)Muchos de los mencionados aparecen en fotografías posteadas por el núcleo político duro kirchnerista militando para Massa y Rossi.

La Cámpora siempre quiso el manejo

En la gestión kirchnerista de Capitanich, la ex ministra Centeno buscó imponer un director «que le responda». Capitanich sostuvo en la Dirección a Navarrete y Vilalta por el desempeño de éstos en la Pandemia. El postulante de Centeno siempre fue el cuestionado licenciado Orescovich. Orescovich fue llevado primero a Quitilipi donde se refaccionó el Hospital pero la obra quedó a la mitad, luego lo llevaron a Villa Angela y otra vez la obra de refacción quedó a medias.

Terminada la gestión kirchnerista, luego de 16 años, La Cámpora había sido desactivada, sin embargo el Radicalismo saenzpeñense impuso un nuevo director (dicen que se ofreció hasta el cansancio y no había nadie más que quisiera tomar el cargo) y éste le devolvió el manejo de los recursos del mayor hospital del interior al brazo ejecutor del kirchnerismo.