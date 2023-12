El Rector de UNCAUS, German Oestmann, reflexiona sobre los logros del presente año y los objetivos para el año que se viene

Sáenz Peña. El titular del gobierno universitario, en un texto reflexivo, definió al 2023 como un año de fortalecimiento institucional y federal, y remarcó que estos últimos 365 días sentaron las bases para el crecimiento e inclusión en el 2024.

La carta

Al finalizar el año 2023 surge en nosotros la necesidad imperiosa de realizar una reflexión que nos permita compartir con la comunidad el rol estratégico y trascendente que cumple la educación superior universitaria en general y la Universidad Nacional del Chaco Austral en particular para el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia.

En lo que respecta a la democratización y participación pluralista de los integrantes de nuestra casa de altos estudios, es necesario destacar la realización de elecciones de autoridades de parte de la asamblea universitaria compuesta por docentes, no docentes y alumnos de la institución.

La importancia de este acontecimiento se explica al obtener la fórmula ganadora el acompañamiento del 84% de los miembros de la Asamblea Universitaria.

Garantizar la participación, el pluralismo y el compromiso democrático han sido siempre los más nobles y persistentes objetivos de nuestra gestión al frente de la Universidad.

El acompañamiento a los jóvenes de nuestras localidades más alejadas para que puedan salir al territorio y avanzar en una formación integral imbuidos de un profundo sentido humanista constituye un signo distintivo para afrontar los desafíos de los nuevos tiempos.

En este sentido, para los próximos 4 años de gestión pensamos en varios planes de trabajo que consideramos columnas vertebrales a través del desarrollo de un proyecto de evaluación institucional en conjunto con las instituciones de nivel secundario para fortalecer la orientación vocacional evitando todos los inconvenientes que generan las deserciones de nuestros jóvenes.

De esta manera se demuestra el rol activo de la Uncaus para transformar la calidad de vida de los pueblos a través del respeto a sus culturas, sus identidades y cosmovisiones, ya que entendemos que no podemos formar profesionales que cuando salgan al mundo no sean aquellos que el mundo no precisa.

Durante este año, hemos seguido apuntalando el lugar de la ciencia y la tecnología para el crecimiento y el desarrollo en tiempos donde se agitan discursos de ajustes y flexibilización extrema, como por ejemplo con el proyecto para la elaboración de leche materna en polvo a través del lactario en conjunto con el banco de leche del hospital 4 de junio, el fortalecimiento de la extensión universitaria, las prácticas de los estudiantes de sociología en la realización de encuestas y recolección de datos, las prácticas de los estudiantes de sistemas que han realizado capacitaciones en conjunto con en INAP y la jefatura de gabinete con herramientas como el big data e innovación en la gestión pública, abarcando a mas de 80 municipios de la República Argentina.

Todo este círculo virtuoso se fortalece a través de la vinculación tecnológica representada por la relación estratégica entre el estado, la universidad y el sector privado.

Siguiendo con los logros y avances, es imprescindible destacar la llegada de la carrera de Psicología, considerada estratégica por su impacto y relación con el bienestar integral y la salud de la población atendiendo a la protección de sectores sociales vulnerables, principalmente los relacionados a la adicción de consumos problemáticos y la presencia permanente de esta disciplina científica en los entornos laborales.

No debemos olvidar que UNCAUS obtuvo la presidencia del CPRES NEA, que nos permitirá corregir las asimetrías funcionales y espaciales de nuestros jóvenes a la hora de fortalecer sus elecciones vocacionales. Asimismo, la integración con el sistema federal universitario, tanto estatal como privado, para la cooperación conjunta y el fortalecimiento del sistema.

Creemos firmemente que la premisa “producir lo que consumimos y consumir lo que producimos “se refleja y aplica perfectamente en el crecimiento de nuestra granja educativa, que permite a nuestros futuros profesionales incorporar conocimientos teóricos y prácticos y al mismo tiempo proveer de alimentos saludables a nuestro comedor estudiantil. De la misma manera que el hospital veterinario, próximo a ejecutarse con sala de volteo e intervenciones quirúrgicas.

Nuestra comunidad no olvida el enorme aporte realizado durante la pandemia a través de la provisión de sanitizantes y alcoholes en gel, resaltando al mismo tiempo la labor desarrollada por la UME al recibir a los pacientes de todo el interior de la provincia.

Fueron tiempos de incertidumbre en donde la transferencia de conocimiento y el rol de la ciencia resultaron fundamentales hasta el punto de contar en la actualidad con la posibilidad de comercializar repelentes y cosméticos de producción propia en el mercado local a través de la vinculación tecnológica.

Pudimos incorporar a nuestro increíble repelente universitario en las góndolas de los mercados más importantes de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, y al mismo tiempo, proporcionar comunicaciones con demás mercados para los años próximos.

Es importante destacar que a pesar de los vaivenes inflacionarios y la grave crisis social y económica que afronta nuestro país, durante este año hemos podido desarrollar las revistas de ambos departamentos, en ciencias básicas y aplicadas y en ciencias sociales y humanísticas; que consisten en una publicación periódica que pretende fomentar la investigación, la reflexión crítica y la transferencia social de la producción del conocimiento. Estos acontecimientos demuestran la presencia permanente en la disputa cultural y simbólica de nuestros días.

Por estas cuestiones presentes en la dinámica cotidiana surge en nosotros la voluntad firme e indubitable de avanzar hacia nuestros sueños. Tenemos como desafíos la construcción del nuevo edificio de la Universidad Nacional del Chaco Austral que está próximo a licitarse con financiamiento de la CAF y que albergará miles de proyectos y anhelos para seguir convirtiendo al Chaco en una provincia digna y en constante crecimiento.

Nuestra Uncaus , creada en el año 2007 , y contando en la actualidad con más de 52.000 estudiantes entre presenciales y virtuales se posiciona definitivamente como un faro de referencia para el crecimiento del Norte Grande.

La comunidad educativa de la Universidad Nacional del Chaco Austral afronta la llegada de los nuevos tiempos con el mismo espíritu de sacrificio, excelencia y superación que supo transmitir a los jóvenes durante todo este tiempo.

Asumamos el desafío colectivo de construir una Nación Justa y Libre en donde todos los hijos de nuestra bendita tierra puedan crecer y desarrollarse en el lugar que nacieron sin importar sus orígenes ni su procedencia social. El sueño de una Argentina próspera y pujante alumbra con todo su esplendor en el horizonte.