El STJ evalúa poner en marcha nuevas Fiscalías de Investigación

Sáenz Peña. El presidente del STJ habló de la reunión que mantuvo con el intendente Cipolini. El presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Rolando Toledo, valoró ante Radio La Red el acercamiento institucional con la comuna.

En primer lugar el presidente del STJ, indicó que el intendente le había planteado la necesidad de una audiencia porque “estimaba que era necesario la creación de una o dos fiscalías más en Sáenz Peña, por las cuestiones del incremento del delito y de la inseguridad”.

En esta línea, indicó que se comunicó con el Procurador General, Jorge Canteros, para que esté presente en la reunión y pueda dar su opinión “él dijo que conocían el tema, que habían pedido que se incorpore al proyecto del presupuesto de este año la creación de una fiscalía porque el incremento de los casos penales era notario y además porque desde el año ‘86, ‘87 Sáenz Peña tenía las mismas fiscalías que en la actualidad”, relató.

Ante este contexto el Dr. Toledo indicó que realizará una estadística para analizar si es necesaria la creación de más fiscalías.

Asimismo señaló que el intendente y el secretario de Relaciones Institucionales pidieron una fiscalía especializada en materia de género, “la verdad es que las fiscalías especializadas son para aquellos casos en que se supone que pueden ser manejados totalmente por esa fiscalía, pero si el número de causa excede el número de una fiscalía normal, no es conveniente. En este caso la proporción que se sabe es que, el 50% de todos los caso que hay en Sáenz Peña son de violencia de género, entonces con una fiscalía para atender el 50% de todos los casos no va a alcanzar, es mejor tener cuatro, cinco fiscalías, que se distribuyan todas las causas de género”, explicó.

Juzgado Contencioso Administrativo

En cuanto a la creación del Juzgado Contencioso Administrativo de la segunda circunscripción, que fue aprobado por la Cámara de Diputados en 2020 pero aún no fue implementado, indicó que pidieron presupuesto al gobernador y al ministro de Economía.

“Estamos esperando una respuesta, ni bien nos otorguen la parte económica creemos que en un mes podemos implementar la apertura de la cámara y pedir el concurso del juez”, afirmó.

Frente a este escenario, planteó que es muy importante el rol de la cámara contenciosa del interior ya que todos los casos del interior de la provincia irán a este juzgado y los abogados podrán trabajar más cercanamente con los jueces del interior.

Delitos rurales

Por otra parte, el Dr. Toledo se refirió a los delitos rurales y relató que durante la reunión le recordó al intendente que hace dos años se trabajó con la Sociedad Rural para implementar un sistema de ayudantes rurales, el cual no se mantiene en ejecución y práctica. “Vamos a tener que ver qué hacemos, si hacemos una nueva convocatoria para que se redefina la cuestión, se cumpla y se pueda lograr perseguir con mayor eficacia este tipo de delito”, expresó.

Consultado por el proyecto de ley de la creación de la Fiscalía Rural y Ambiental que se realizó años atrás, contestó que la fiscalía salió por ley, pero cuando se quiso implementar se pidió intervención a la policía, quienes decían que “esa ley no servía porque la diagramación geográfica del territorio que habían hecho estaba mal distribuida. Habían hecho una mayor distribución de gente en lugares donde no había delitos y geográficamente muy lejos de donde había delitos y no tenían medios para hacerlo. Yo creo que más que una cuestión de ley es una cuestión de cómo se asignan los recursos”, explicó.

Seguridad en Sáenz Peña

Consultado por la seguridad en la ciudad de Sáenz Peña, el presidente del STJ, indicó que pueden ayudar una vez que ocurrió el hecho, “no tenemos una faz preventiva, eso le corresponde al poder ejecutivo o la policía, salvo que haya un pedido en concreto o medida cautelar previa”, informó.

Sin embargo para finalizar indicó que en todo lo que les piden siempre colaboran realizando el mejor esfuerzo y “con las mejores ganas porque sabemos que nuestra gente tiene conocimiento de todo estos temas y aunque no podamos ejercer facultad propias, podemos ayudar con protocolos y consejos”, concluyó.