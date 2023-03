El Tribunal Electoral aún no cuenta con el nuevo Decreto de Capitanich que convoca a las PASO

Resistencia. La presidente del Tribunal Electoral del Chaco, Emilia Valle, reveló que ese organismo aguarda el envío formal del decreto del gobernador Jorge Capitanich que convocó a elecciones PASO para el 18 de junio y generales para el 17 de septiembre para avanzar con la oficialización del cronograma electoral.

“Oficialmente no hemos recibido el decreto, con lo cual estamos esperándolo para conformar, para constituir el acuerdo del Tribunal Electoral”, aclaró Valle. En ese sentido, precisó que “hacemos el acuerdo, y a partir de recibir el decreto, comienza y se pone en marcha todo el proceso de eleccionario” para el cual ya no hay sorpresas: se votará el 18 de junio en Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el 17 de septiembre en elecciones generales para gobernador, vice y la renovación de 16 bancas en la Cámara de Diputados del Chaco.

Por otro lado, la también integrante del Superior Tribunal de Justicia explicó el fallo de ese tribunal que declaró la inconstitucionalidad de las leyes que habían suspendido las PASO y habilitaron las candidaturas múltiples, más conocidas como “colectoras”.

“No hemos hablado sobre el mérito, la oportunidad, la conveniencia de hacer o no las PASO sino que nosotros entendemos que la génesis de formación de esas leyes ha sido a través de un procedimiento irregular, que no se ha hecho de acuerdo al Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, la ampliación de la comisión de asuntos”, aclaró Valle.

No obstante, subrayó que también se señaló a la oposición que “si bien el quórum es una herramienta legítima no es conveniente que no se obstruya, lo que debe darse dentro de la dinámica de la democracia esto de obstruir el funcionamiento de una comisión”.

“También dimos una señal general de que es bueno para la calidad democrática que estas cuestiones se decidan dentro de la Cámara, que es soberana, que representa al pueblo y no que termine en los ámbitos tribunalicios”, destacó la presidenta del Tribunal Electoral y jueza del Superior Tribunal de Justicia.