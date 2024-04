Empleada judicial robó un teléfono celular en una farmacia

Sáenz Peña. Fue denunciada por un vecino al que le habría el sustraído el teléfono celular cuando estuvieron comprando en una céntrica farmacia. El hombre pide a la justicia la devolución.

El hecho habría ocurrido el ultimo lunes en la farmacia ubicada en calle 12 y 19 , cuando un joven, según dejó constado en la denuncia policial, «mientras hacía las compras, dejó el celular sobre el mostrador», desde donde fue sustraído por una mujer, que luego de las averiguaciones se pudo saber que sería una empleada judicial que trabaja en el edificio de tribunales de calle 25 de Mayo (11).

El vecino pide que la justicia actúe para poder recuperar su teléfono. «No le interesa ninguna clase de sanción a la empleada», habría dejado constado en la denuncia.

El delito habría quedado registrado por las cámaras de vigilancia de la farmacia donde ocurrió el hecho. Según consta en la denuncia, el joven aseguró que «luego de salir de la farmacia ubicada en calles 12 y 19, me dí cuenta que me faltaba el celular, por lo que regresé inmediatamente al interior del local, pero el teléfono móvil ya no estaba».

Ante eso, el damnificado solicitó al guardia de seguridad poder ver las cámaras del lugar, comprobando que una mujer, quien también hacía las compras en ese momento, sustrajo el celular y salió rápidamente del comercio. Tras esos datos, el joven realizó el rastreo satelital del celular con la aplicación de búsqueda, y lo llevó hasta una vivienda, que sería el domicilio de la empleada judicial a quién reconoció de las filmaciones de las cámaras. Donde el vecino le solicito amablemente a la mujer la devolución del celular, pero la mujer negó los hechos y no se lo devolvió.

Ante la negativa de la supuesta ladrona, que sería una empleada judicial, el joven tuvo que concurrir hasta la comisaria Primer a realizar la denuncia, y ahora la justicia deberá actuar ante este caso, para saber la verdad de los hechos, y también si a la empleada le cabria alguna sanción.