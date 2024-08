En audiencia pública, sin quejas ni reclamos de dirigentes radicales, Sameep propuso un aumento del 300%

Charata. Cuando en el Gobierno anterior se proponían aumentos en servicios públicos los dirigentes radicales, en su gran mayoría, saltaban indignados y hablaban del mal servicio etc, etc, etc. Hoy los aumentos se siguen proponiendo pero mágicamente pareciera que los servicios han mejorado o que quien lo presta es una empresa distinta.

Sameep realizó este viernes, en las instalaciones del Salón de Usos Múltiples de la Asociación Española Mutual, Cultural y Deportiva de la localidad de Charata, la audiencia pública en la que expuso el cuadro tarifario propuesto, a partir de la variación en los costos de las prestaciones de agua y cloaca.

«Con estas acciones, el objetivo claro y contundente que tiene este Directorio es lograr ser una empresa autosuficiente, ordenada, con equilibrio financiero y en permanente crecimiento», expresó el presidente de la empresa, Nicolás Diez.

Desde la empresa remarcaron que la tarifa actual está muy desactualizada, ya que se basa en costos a diciembre de 2022. En ese sentido, según el estudio de costos publicado en la página oficial de Sameep, se propone un aumento del 300%, llevando la tarifa básica de agua, con un consumo de hasta 12 metros cúbicos, y cloaca, a $15,870,53.