En LT16am950 jefe de Cirugías da detalles de la delicada situación de la salud pública chaqueña

Sáenz Peña. Jaime Etchelouz, jefe de Cirugías del Hospital 4 De Junio, visitó el programa #VocesDeLaJornada y repasó la situación sanitaria provincial y local. Expresó su entusiasmo con el nuevo tiempo que se viene con Sergio Rodríguez cómo Ministro. Habló de la Pandemia y el reconocimiento fingido por el gobierno de Capitanich. Falta de inseguridad, recursos e insumos, un combo complicado.

En la charla de casi 20 minutos el médico no titubeó en señalar algunos de los problemas más acuciantes del sistema sanitario hoy, reflejado en un hospital que debe absorber la demanda del interior. Falta de inseguridad, recursos e insumos, es combo complicado. «No podes en los pasillos de quirófano, que debe ser un lugar estéril , estacionadas motos. Le digo al personal y la respuesta es: doctor ya me robaron tres. Con el esfuerzo y sacrificio que eso conlleva, hay que solucionar el tema seguridad, pero también debemos buscar una solución a la falta de insumos que genera complicaciones y el recurso humano que siempre es escaso», reflexionó entre otras cosas.

Sobre la Pandemia recordó: «perdí a mi viejo». Y subrayó que emocional y afectivamente afectó mucho, «el ritual de llegar a casa, después de todo un día compartiendo con gente que esta enferma con ese virus, pisar un trapo con lavandina, cambiarte en la puerta, ducharte cuidadosamente, todo eso antes de abrazar un hijo, una esposa, no fue fácil». Sin embargo subrayó que «los reconocimientos, pese al aplauso que sí te hace bien, no llegaron, sentimos que no, no fuimos reconocidos por el gobierno».