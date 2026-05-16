En su paso por Fiscalía, Landriscina presentó un amplio escrito con mucho tecnicismo jurídico para respaldarse

Sáenz Peña. Diego Landriscina presentó un escrito ante la Fiscalía Nº 3 donde negó su responsabilidad en la inversiones de fondos municipales en instrumentos no garantizados. Apuntó especialmente contra la Bolsa de Comercio del Chaco. Luego participó de algunas entrevistas en medios, oportunidad en que habló de las comisiones y dijo que esta situación le hizo perder clientes en su actividad privada.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Sáenz Peña, Diego Landriscina, se presentó este martes ante la Fiscalía Nº 3 y a través de un escrito negó toda vinculación con las inversiones de fondos municipales en instrumentos financieros de “alto riesgo” al mismo tiempo que apuntó directamente contra la Bolsa de Comercio del Chaco por haber operado sin autorización del Municipio.

En el escrito Landriscina fortalece su versión de que que el Municipio no autorizó ningún tipo de operación financiera con instrumentos no garantizados (cheques de pago diferido) y que todas las operaciones corrieron por cuenta de la Bolsa de Comercio del Chaco.

Explicó que se desempeñaba como secretario de Gobierno del Municipio y por sus conocimientos técnicos como contador actuaba como “nexo” entre la Municipalidad y la Bolsa de Comercio. Pero aclaró que no autorizaba pagos, transferencias o movimientos de fondos ni participaba de la toma de decisiones financieras del Municipio.

Landriscina aclaró que tampoco percibió honorarios, comisiones o beneficio económico del Municipio en relación a esas operaciones financieras. Luego en medios locales, como LT16, participó de una amplia entrevista y dijo sobre las comisiones que le pagaba la Bolsa de Comercio del Chaco que eran por otros clientes privados, puntualizando que eran cerca de 45, y que por esta situación los perdió.

Además en el escrito, así como en las notas radiales dadas estos días, el funcionario municipal negó haber autorizado el cambio de perfil inversor del Municipio y cualquier tipo de operación NOGA (no garantizada) y que eso habría ocurrido por exclusiva decisión “unilateral” de la Bolsa de Comercio del Chaco.

Landriscina subrayó que el acuerdo firmado entre el Municipio y la Bolsa de Comercio donde la entidad asumió el compromiso de devolver el capital invertido junto con intereses es un reconocimiento de que las irregularidades en el manejo de los fondos municipales derivaron del accionar interno de la entidad bursátil, y por otra parte dijo que la trazabilidad sobre los movimientos y el dinero (lo que se puede llamar la ruta del dinero) puede demostrar cada instancia desde su origen a su recorrido final, mencionando que eso lo deja más que tranquilo.

Compartir