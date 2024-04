En un asado dirigentes de FAA delinearon la protesta del viernes

Sáenz Peña. La mesa estuvo integrada con los principales referentes de las Filiales chaqueñas, que convocan al productor a manifestarse para pedir créditos a tasa 0. Varios de estos dirigentes fueron empedernidos aplaudidores de la gestión Capitanich, y tras alinearse con Zdero en la campaña electoral hoy le plantan bandera.

La convocatoria la realizan las filiales chaqueñas que, en plena campaña electoral, hacían asado para agasajar a quien hoy es gobernador y antes era candidato. Aunque apostaban fichas en doble sentido, pues un grupo siempre fue adulador de Capitanich y sus políticas. Sin embargo hoy no están de acuerdo con la política pública ni con las acciones del ministro Halavacs. La marcha será a las 10 de la mañana, pleno horario comercial. Según algunos dirigentes pidieron disculpas «y el comercio aceptó», como si todo el centro fuese solo comercial.

Enfrascados en un discurso que mantienen desde hace décadas el sector productivo busca marchar este viernes para «pedir» asistencia al Estado. Al igual que «los piqueteros» a los que tanto critican harán una marcha la que dicen «es distinta» porque «será con tractores» (herramientas de trabajo).

Federación Agraria (todas las Filiales), que mantiene un enfrentamiento por la marquesina con otros sectores como Mujeres de la Producción o Aprocha, salen a marchar diciendo que es contra la administración de Milei, pero en realidad la marcha busca una demostración de fuerza para marcarle la cancha al ministro Hernán Halavac y al gobernador Leandro Zdero. La marcha del viernes, que generará contaminación sonora y provocará serios problemas en el tránsito, al igual que las marchas que realizan «los piqueteros», busca «mojarle la oreja» al Gobierno solicitando «tasas subsidiadas o cero interés».

Este medio intentó conseguir listado de beneficios de otras oportunidades pero la dirigencia dice no tener ese material, simplemente niegan el listado para que no se conozca cuánto, en medio de centenares de productores casi en bancarrota por las inclemencias del tiempo, la dirigencia recibió. En muchos casos tras hacerse de créditos que cualquier persona no podría acceder manifiestan no poder pagarlos y consiguen condonaciones.