Enojo del Vicerrector de UNCAus Manuel García Solá por el acto protocolar del 1 de marzo

Sáenz Peña. El malestar en el ámbito de la Universidad del Chaco Austral no es un secreto tras la disconformidad con el protocolo del acto por los 112 años de la fundación de la Ciudad Termal. El Vicerrector asegura que no fueron mencionados y la presencia del Rector no fue tomada en cuenta por los organizadores. Piden desagravio.

«La UNCAUS fue brutalmente discriminada pues ni siquiera fue mencionada su presencia representada por el señor rector», dijo el vicerrector de la casa de altos estudios, Manuel García Solá según publica Norte.

A la par, todo el arco docente y grupos de alumnos presentes en el acto, también hicieron notar a los medios de prensa sobre esta situación.

«No puede ser que ni se la haya mencionado a la universidad, que ha permitido el crecimiento no solo poblacional sino en materia inmobiliaria y le ha cambiado el aspecto al Ensanche Sur», dijeron los docentes, en tanto que otros dijeron «pedimos al menos un acto de desagravio porque no se puede ignorar el rol de la universidad en todos estos años, acercando la posibilidad nula que tenían miles de jóvenes del interior chaqueño de seguir una carrera universitaria, y hoy tenemos médicos y otros profesionales aportando para la grandeza de la patria y se sienten agradecidos por la Universidad que tienen en Sáenz Peña, aunque al parecer para el municipio eso no tiene importancia», expresaron enfáticamente.