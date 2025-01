Escandalo en Cooperativa de Agua: las idas y vueltas de una trama para libreto de novela

Machagai. Desde consejeros que dicen no conocer el estatuto, políticos que niegan maniobras en la capital, descarados que se aprovechan de una foto con el gobernador, y hasta responsables gerenciales que son los ilustres de un servicio que cada día está peor.

El T16am950 se ocupó del caldeado clima que viven en Machagai a raíz de la asamblea de la cooperativa en cuestión, y buscó una nota con el consejero, que estuvo al frente de la Presidencia del Consejo de Administración, y hoy es vicepresidente, Mariano Mato.

Éste al ser indagado sobre lo que ocurre dijo que la Disposición de la Dirección de Cooperativas que intima a volver a llamar a Asamblea y considerar nuevamente el punto 9, dijo «ese papel que usted tiene es trucho, acá en la Cooperativa no tenemos nada de eso». Al tiempo que durante la nota realizada nunca supo explicar a qué se refería el punto 9. En otra parte de la nota, que se puede escuchar al pie de esta artículo, Mato ventiló que desconoce el estatuto de la entidad de la que fue presidente, tal como se ve en la imagen difundida por NotiMach.

Cabe indicar que Bernardo Hochberg, a cargo de la Dirección provincial, firma la Disposición 55/2024 que tiene fecha del 26 de diciembre pasado. En ella mencionan en los considerandos que el candidato a sindico Marcelo Fioravanti y el concejero titular José Guastalla serían cuñados, lo que está en contra de el ordenamiento estatutario donde se menciona que no puede haber parentesco por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado.

La notificación se produjo el 27 de diciembre a las 08,25 y fue firmada por Rolando García Niella a cargo de la administración de la cooperativa de agua. García Niella hoy es el gerente, a cargo, pero el gerente. En una empresa es la “persona que lleva la gestión administrativa de una organización o una institución”. Es decir, es quien debe analizar, planificar, dirigir y gestionar que todas las funciones se realicen de manera óptima dentro de una compañía.

García Niella aparece en la fotografía que uno de los consejeros, o en este caso candidato a consejero como prosecretario por la lista oficial (la única que quedó para ser votada) expuso alardeando que se reunió con el gobernador Zdero. Se trata del ex concejal radical José Gustalla a quien acusan de usar la imagen del Gobernador para torcer el cuestionamiento, gestiones en las que también fue involucrado el presidente local de la UCR machagaiense, el placeño Hugo Baez.

«Hoy culpan a toda la UCR por la ambición de algunos afiliados que por mantener sus privilegios no dudan en involucrar al propio Gobierno para que salve a los del agua», dijo una fuente, que pidió que el presidente de la UCR salga a aclarar porque consideró que «Baez también estuvo haciendo gestiones a favor de los del agua».

La fuente aseguraba a este medio que Guastalla, Mato, Pérez y el gerente García Niella «atropellaron» al gobernador Zdero en Sáenz Peña para conseguir una foto con él en pleno acto de entrega de ambulancias y luego «vender otra cosa». La fotografía compartida por Guastalla en su WhatsApp confirma esa hipótesis: «Gracias por recibirnos, y ver la solución», postea Gustalla que aparece en la foto acompañado del gerente García Niella.

Hay vecinos de Machagai que nos aseguran que el agua es intomable, que los reclamos nunca tienen eco, que hay personas relacionadas con la cooperativa que podrían tener campos y hacienda aunque cuando llegaron no tenían patrimonio, que el asesor letrado de la cooperativa que debe defender la cooperativa y sus socios y no a los consejeros a tenido una participación desfachatada en la asamblea. Pero también nos hablan de consejeros que todo lo quieren arreglar a las trompadas, o de montos que se estarían manejando y que no condicen con la prestación del servicio que, como en toda empresa, debe garantizar el gerente que es la persona que debe analizar, planificar, dirigir y gestionar que todas las funciones se realicen de manera óptima dentro de una compañía.

