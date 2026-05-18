Exministra de Capitanich habla del caso de falsa médica que golpea al ministro Rodríguez y su equipo

Resistencia. La doctora Paola Benítez cuestionó la falta de controles en el sistema sanitario tras el escándalo de la supuesta falsa médica y reclamó «responsabilidad política» ante un caso que, según afirmó, sembró «temor, desconfianza y fuertes dudas» en la atención hospitalaria pública.

La exministra de Salud Pública del Chaco, Paola Benítez, se pronunció sobre el caso de la supuesta falsa médica que se desempeñaba en hospitales chaqueños y aseguró que el episodio «ha generado desconfianza hacia el sistema sanitario, alarma y temor» en toda la población. A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, la exfuncionaria calificó la situación como de una «gravedad inusitada» y sostuvo que continúan apareciendo elementos que profundizan la preocupación social. Entre ellos mencionó «planillas con listados de pacientes atendidos», certificados de defunción presuntamente firmados por una persona sin título habilitante y sospechas de maniobras de engaño dentro del sistema sanitario.

Benítez planteó además un interrogante que definió como «profundamente doloroso»: «¿Qué tipo de asistencia recibieron muchos chaqueños durante sus últimos momentos de vida dentro de efectores sanitarios que debían ser seguros y aportar asistencia de calidad?».

La exministra remarcó que el impacto social del caso es enorme debido a la fuerte dependencia que tiene gran parte de la población del sistema público de salud. «Después de lo ocurrido, es lógico que muchas personas se pregunten: ‘¿Será un verdadero médico quien me va a atender?’», expresó.

En ese contexto, también defendió a los profesionales sanitarios y advirtió que muchos trabajadores de salud podrían quedar injustamente bajo sospecha a raíz del escándalo. «Personas que estudiaron durante años, que se especializaron y sostienen el sistema todos los días, hoy pueden ser cuestionadas por errores que no les corresponden», señaló.

Benítez sostuvo que, además de la investigación judicial, existe una «responsabilidad política y sanitaria que no puede eludirse» y apuntó directamente a quienes tienen a cargo la administración del sistema público. «Quienes gestionan la salud pública tienen la responsabilidad de ordenar, controlar y garantizar que el sistema funcione», afirmó. Aunque sin mencionarlo, la ex ministra apunta su queja al actual titular de la cartera Sergio Rodríguez quien trata de zafarse de esta situación, pero además la responsabilidad también alcanzaría a la Subsecretaría implantada en el interior cuya titular es Mariela Mercadín.

En otro tramo de sus declaraciones, cuestionó posibles intentos de deslindar responsabilidades y mencionó al doctor Di Núbila, a quien señaló como «el primero» luego de denunciar públicamente la gravedad de la situación. «¿Por cuántos más irán para evitar pagar el costo político que una situación semejante amerita?», lanzó.

La exfuncionaria insistió en que no alcanza solamente con aportar documentación o impulsar investigaciones judiciales. «Es necesario asumir que el sistema falló en los controles y que esa falla pudo haber tenido consecuencias gravísimas para la salud y la vida de muchas personas», manifestó.

Además, reclamó «coraje político» para reconocer errores, pedir disculpas públicas y avanzar en reformas concretas que permitan reforzar los mecanismos de control dentro del sistema sanitario provincial. «La confianza en salud no se reconstruye con amenazas ni deslindes. Se reconstruye con verdad, controles y responsabilidad», concluyó Benítez.

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