Falta de pago en sanatorios de Chaco desnuda grave situación laboral y alienta medidas de fuerzas

Resistencia. ATSA salió con un duro comunicado apuntando al sanatorio Femechaco dando a conocer que desde diciembre se vienen soportando atrasos, pagos fraccionados y en cuotas.

Adrián Bellomi, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y codelegado regional de Confederación General del Trabajo (CGT), dio precisiones sobre la situación local.

«Hay una gran preocupación porque al día de hoy (por ayer) el Insssep no ha pagado aún a los prestadores, y eso genera un corte absoluto en toda la cadena que afecta al personal, ya que no cobra sus sueldos. La falta de definiciones en las paritarias nacionales y esta situación particular en lo local han hecho que sea muy cierta la posibilidad de un paro en los próximos días en sanatorios y otros centros médicos si no se abonan y cancelan sueldos. La movilización es permanente dado que los trabajadores no pueden seguir sosteniendo sus economías con este nivel de ingresos y además con la incertidumbre sobre fechas de cobro, lo que se suma a los tarifazos en los servicios y el aumento del costo de vida», indicó.

El comunicado de ATSA:

«Ante la falta de sensibilidad por parte de los directivos de la empresa SANATORIO FEMECHACO DE LA COMUNIDAD no habiendo abonado los haberes del mes de Abril, teniendo en cuenta el CARÁCTER ALIMENTARIO de los mismos, y de la reincidencia por parte de la empresa, los trabajadores allí empleados, que vienen soportando atrasos desde el mes de DICIEMBRE 2023, pagos fraccionados y en cuotas, han decidido continuar con la medida de fuerza en su 4° (cuarto) día de PARO y hasta tanto la empresa de cumplimiento de sus obligaciones.

Asegurando las guardias mínimas y la atención de urgencias.

Deslindando toda responsabilidad por las consecuencias que las legítimas medidas de acción directa pueda ocasionar sobre la salud de la población, en todos aquellos actores que tengan la obligación de dar respuesta a nuestro justo reclamo.

Convocamos a los medios de comunicación frente de la institución a las 10 hs, a fin de visibilizar la problemática de los trabajadores.

Demostrando una vez más que Unidos, Organizados y Solidarios lograremos nuestros objetivos.»