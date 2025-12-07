Ferro dice que los proyectos pretendidos en extraordinarias garantizarán previsibilidad

Resistencia. El gobernador Leandro Zdero convocó a sesiones extraordinarias para el martes 9 de diciembre a las 18, con el objetivo de tratar dos proyectos considerados claves para la provincia del Chaco: la Ley de Consolidación de Deudas y la iniciativa que modifica el artículo 10 de la Ley Nº1115-T.

El subsecretario de Legal y Técnica y diputado provincial electo, Julio Ferro, explicó este viernes en LT16 los alcances de los proyectos del oficialismo, y al respecto: “El gobernador llamó a sesiones extraordinarias para tratar dos temas muy puntuales. Uno es la Consolidación de Deudas, que le va a permitir al Poder Ejecutivo diagramar un esquema de previsibilidad en los pagos a proveedores, por ejemplo de contratistas de obra pública, proveedores de salud en cuestiones de medicamentos, el INSSSEP, por dar algunos ejemplos. Esto le va a permitir oxigenarse y ordenar a la provincia en este esquema de pagos”.

En ese marco, continuó en declaraciones periodísticas: “Es una ley que consideramos de mucha trascendencia y de mucha importancia, porque va a permitir ordenar, reestructurar y dar oxígeno a la caja provincial, además de dar previsibilidad a los acreedores. Esto es muy importante para poder seguir en un rumbo de orden”.

Obviamente se va a tratar de consensuar y de dialogar.

Sobre la iniciativa que modifica el artículo 10 de la Ley Nº1115-T, Ferro detalló: “Esta iniciativa es la que regula la actividad portuaria. Queremos modificar dicha ley para incluir la participación privada y la participación público-privada, realizar modificaciones en la concesión de la actividad que permita atraer más inversiones al puerto, siempre en el marco de la licitación pública, respetando la ley en la selección del inversor”.

“Esto es dar mayores herramientas y operatividad al puerto, y tratar de atraer inversores privados para que puedan darle el volumen y la operatividad que necesita el puerto. Si este proyecto es acompañado en la Legislatura, estaríamos solucionando el problema del dragado que tiene hoy el puerto de Barranqueras, para hacer totalmente operativos ambos puertos y atraer la inversión privada, que es lo que se necesita, siempre respetando las reglas de la licitación pública y la mayor transparencia en la selección”.

Con respecto a la sesión del martes, es importante señalar que será llevada adelante por la composición actual de la Cámara y no contará con los nuevos diputados del período 2025-2029, quienes recién asumirán sus cargos luego del 10 de diciembre. Ante esta cuestión, Ferro precisó: “Esperemos lograr el consenso necesario el martes, o en su caso se puede convocar otra sesión extraordinaria para la semana siguiente y ahí sí tocaría abordar los temas a los nuevos legisladores. Entiendo que hay dialogo entre los distintos sectores, y esperemos que todos sigamos pensando en el bienestar de los chaqueños”.

Los proyectos

El primer proyecto apunta a unificar obligaciones financieras vigentes y mejorar sus condiciones de pago, reduciendo la carga financiera mediante tasas más bajas, plazos ampliados y un mejor flujo de caja. Esta medida contribuirá a la sostenibilidad fiscal al disminuir el riesgo de incumplimientos y mejorar la previsibilidad presupuestaria, fortaleciendo así la capacidad del Estado para cumplir con proveedores y afrontar otros gastos.

En paralelo, la modificación del artículo 10 de la Ley Nº1115-T incorpora las figuras de iniciativa privada y participación público-privada. Con ello se busca incentivar la inversión del sector privado en la actividad portuaria, bajo un mecanismo de licitación pública que garantice igualdad de oportunidades, libre concurrencia y la mayor participación posible de oferentes.

