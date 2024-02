Fue denunciado por Grooming (ciberacoso) pero sigue relacionado al Municipio, participa de actividades oficiales, y se presenta como «Coordinador de Acciones Sociales»

Sáenz Peña. Varias actividades relacionadas a la temática discapacidad se han dado en éstos días, y sorprendió la alta exposición mediática de quien en el año 2022 fue denunciado penalmente por el padre de un adolescente. El caso aún está en proceso en la Justicia, pero el fiscal amigo de la UCR, Fabián Soto, lo tiene dormido. Se trata de Tomás Ávalos quien según fuentes municipales había sido desvinculado tras la denuncia penal. Sin embargo, Ávalos en las redes sociales muestra ser parte de la gestión y expone actividades como «Coordinador de Acciones Sociales».

Ante la reaparición mediática del denunciado penalmente por Grooming (ciberacoso) el sitio político ChM buscó conocer cuál es la relación de éste personaje con la Municipalidad y la respuesta fue: «contratado no está», y remarcaron que «está ayudando en la mesa solamente», en relación a la Mesa por la Inclusión. Sin embargo Ávalos en las redes sociales, que las reactivó el año pasado, se presenta como Coordinador de Acciones Sociales de la Municipalidad de Sáenz Peña.

Según Wikipedia el engaño pederasta,​ más conocido por el anglicismo grooming (del verbo to groom, que alude a conductas de acercamiento o preparación para un determinado fin) o ciberacoso​ es una serie de conductas y acciones emprendidas por adultos, en muchos casos a través de Internet,​ con el objetivo deliberado de ganarse la amistad de menores de edad, creando una conexión emocional con los mismos, con el fin de ganarse su confianza y poder abusar sexualmente de ellos.

El joven Ávalos integraba la Juventud Radical cuando fue denunciado, y desde ese ámbito juvenil fue duramente cuestionado. Lo que hoy en día llama la atención es la alta exposición del «funcionario» cuestionado y denunciado por sus «bajos instintos», y cómo es que desde la UCR saenzpeñense no se diga absolutamente nada, cuando sus dirigentes son cuestionadores irrenunciables del kirchnerismo chaqueño por actos de inmoralidad, es decir, por actitudes o condiciones de no seguir los parámetros de la moral, como el obrar contra la noción general de lo bueno y lo malo.

Entonces nos preguntamos: las acciones del kirchnerismo chaqueño, y de los expositores justicialistas saenzpeñenses, según los dirigentes radicales encumbrados de la ciudad, son inmorales pero la actitud de un funcionario local abrazado a JxC denunciado penalmente no lo son?

No hay opiniones sobre este caso. No opina la UCR, no opina la Juventud Radical, no opina JxC, no opina el Municipio local salvo escuetas explicaciones como las que fueron dadas a ChM por el secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte, que cuando surgió la denuncia penal en 2022 fue el único en dar la cara.

Ávalos fue denunciado por el padre (docente universitario) de un adolescente que padece de algún grado discapacidad, por cuanto hay que tener en cuenta que en la relación entre Ávalos y el menor de edad habría un principio de abuso teniendo en cuenta el rol que el denunciado ocupaba: el padre del menor lo identificó como funcionario municipal diciendo que «sería Coordinador del Programa Municipal de Lenguaje de Señas».

El caso aún está en proceso en la Justicia, y las actuaciones desde el inicio estuvieron a cargo del fiscal Fabián Soto, un funcionario judicial que es considerado como amigo de la UCR; ámbito judicial donde el expediente estaría llamativamente dormido.