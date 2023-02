Fuertes declaraciones de Corradi, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la suspensión de las PASO

Sáenz Peña. Gustavo Corradi, diputado de la UCR, visitó los estudios de LT16 Radio Sáenz Peña 950 y analizó la cuestión electoral judicializada. En el programa VocesDeLaJornada explicó por qué suspender las PASO y habilitar Colectoras puede ser pasible de nulidad.

Gustavo Corradi habló sobre la sesión del pasado 7 de diciembre y la caratuló como «el mayor atropello en la historia de la Legislatura». El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales dijo confiar en la Justicia sobre la sentencia que se daría, recordando un antecedente similar donde se planteó un amparo similar y esta misma composición del Superior Tribunal de Justicia le dio la razón a la Oposición.

«Esta es la forma que tiene el Kirchnerismo chaqueño de gobernar», dijo Corradi. «Confio en la Justicia», dijo, recordando que «hoy con el tema judicializado no se sabe si habrá PASO o no, mientras tenés al Gobernador hablando de lo benévola que son las PASO a nivel nacional acá en el Chaco las eliminan». «El gobernador tuvo la posibilidad de vetar las leyes y que se discutan como deben discutirse, pero no lo hizo, el gobernador no recibió a la Oposición», dijo, y aclaró que esa ley no tuvo nunca estado parlamentario.