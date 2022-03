Gran expectativa en Villa Rio Bermejito por proyecto legislativo que busca su recategorización

Villa Río Bermejito. El proyecto presentado por la diputada provincial Claudia Panzardi ingresó a la legislatura chaqueña para ser tratado y si hay voluntad podría ser aprobado.

El intendente Julio Paredez dijo que » es una oportunidad histórica, confiamos en nuestros diputados que recibieron el acompañamiento de nuestro pueblo para llegar donde están voten a favor , tenemos todas las condiciones para mejorar los ingresos para el desarrollo regional».

La Recategorización como Municipio de Segunda, posibilitará a Villa Río Bermejito elevar a siete (7) el número de Concejales, lo que además de redundar en una mejor y mayor representatividad, permitirá asimismo una adecuada representación de las minorías electorales, cuestión trascendental en regiones como esta donde la población se halla integrada por Comunidades de Pueblos Originarios mayoritariamente de la etnia Qom.

Asimismo y no menos importante, a mayor número de representantes mayor posibilidad de los ciudadanos de peticionar ante las autoridades, ejerciendo efectivamente sus derechos ante las mismas.

El argumento

El aumento poblacional aludido trae aparejado el crecimiento de las demandas comunitarias en cuanto a servicios, infraestructura, derechos ambientales, acciones reparatorias de comunidades aborígenes, etc. Tal aumento no se ve reflejado en los índices de los fondos de coparticipación provincial que recibe el Municipio, el cual ha quedado relegado en el tiempo e incluso desfasado respecto de otros municipios de la Provincia del Chaco que no han tenido el incremento poblacional de Villa Río Bermejito.

Esto es fácilmente verificable con la sola observación de las planillas de redistribución de la coparticipación entre los distintos municipios que mensualmente realizan los organismos pertinentes y están al alcance de los señores diputados, donde podrán advertir como municipios de menor densidad poblacional reciben similar, igual o incluso mayor cantidad de recursos.Se convierte en un estricto acto de justicia para con los pobladores de la localidad de Villa Río Bermejito, la Delegación de Fortín Lavalle, las Colonias y Parajes de su Jurisdicción, otorgarle al municipio la categoría que les corresponde, adecuando así todas sus instituciones.