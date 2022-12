Gran hermetismo judicial en el caso del funcionario municipal denunciado por Grooming

Sáenz Peña. Los estrados judiciales dicen «no tener nada» relacionado al caso de Tomás Ávalos, el funcionario denunciado. La denuncia se concretó el 15 de noviembre (foto) y la hizo el padre de un menor. Pero se conoció su existencia el 26 del mismo mes. El denunciante es un docente universitario. El municipio asegura que le funcionario fue obligado a renunciar, sin embargo en las redes éste sigue mostrándose como Coordinador de Acciones Sociales.

Tomás Ávalos, funcionario del gobierno municipal, fue denunciado penalmente por acoso cibernético por ante la Fiscalía que administra Marcelo Soto. La denuncia la hizo el padre de un adolescente y lo identificó como funcionario municipal: «sería Coordinador del Programa Municipal de Lenguaje de Señas». El progenitor denunciante es un reconocido docente de la ciudad, y su joven hijo padece de alguna discapacidad. Según transcendió el profesor, que es de profesión ingeniero, no quiere que el nombre de su hijo menor se haga público porque teme de bullying en el colegio religioso donde asiste el chico.

La denuncia fue realizada el pasado 15 de noviembre a las 08:30 por ante la Comisaría 1era, y de inmediato las actuaciones fueron giradas a la Fiscalía N° 3 que está bajo la responsabilidad del Dr. Marcelo Fabián Soto, quien dispuso actuaciones sean elevadas en el estado que se encontraban de forma inmediata. Sin embargo, según comentó el fiscal a una periodista, sobre ese tema «no tiene nada».

Germán Rearte, secretario de Desarrollo Humano y Deportes, confirmó a LT16 AM 950 la remoción de Ávalos. «Me enteré de la denuncia, hablé con el intendente, nos reunimos con los asesores legales y se tomó la decisión que se debía tomar. Como Municipio nos pusimos a disposición de la familia del menor. Yo pude hablar con su papá. Ahora esperamos que la Justicia actúe. Pero se le pidió la renuncia de forma inmediata una vez que supimos», dijo Rearte. Sin embargo Ávalos en las redes sigue mostrándose como Coordinador de Acciones Sociales del Municipio saenzpeñense. Esto no es raro, pues no sería la primera vez que la Municipalidad toma la decisión de rotar a alguien que tiene un escándalo, o que no se actúe. Pasó con el director del Zoo denunciado por maltrato a una maestra, con Marina Bacillef que en plena pandemia celebró su cumpleaños, con Erik Rebollo cuando chocó borracho, o con el mismo Ávalos que participaba de noches clandestinas en la Pandemia.

El Peronismo en el Concejo Municipal impulsó un pedido de informe, según Luisina Lita, presidente del PJ y edil de la oposición, que habló sobre el funcionario municipal denunciado por acoso, y en un tono muy mesurado pero con firmeza pidió que la Justicia actúe rápido. A esto la jefa de bloque de la UCR Nora Gaúna dijo que el tema se tratará en Comisión, pero no se supo más nada sobre el particular.

Otra repercusión fue la del presidente de la JR local, Federico Budiño, que salió al aire en LT16 a aclarar que Ávalos es vocal, y confirmó que hay un pedido de reunión urgente de la Mesa Ejecutiva de la JR. Sin embargo, pese a haber dicho que serán prudentes para convocar una reunión y ver qué determinación se toma, admitió que desde la Juventud de Convergencia Social hay pedidos de remoción para el vocal denunciado que es militante de la Juventud de Evolución. La JR no se reunió, y también estaría convalidando la conducta de Ávalos.

Según las definiciones halladas en Internet un engaño pederasta,​ más conocido por el anglicismo grooming (del verbo to groom, que alude a conductas de acercamiento o preparación para un determinado fin) o ciberacoso​ es una serie de conductas y acciones emprendidas por adultos, en muchos casos a través de Internet,​ con el objetivo deliberado de ganarse la amistad de menores de edad, creando una conexión emocional con los mismos, con el fin de ganarse su confianza y poder abusar sexualmente de ellos. En algunos casos se puede buscar la introducción del menor al mundo de la prostitución infantil o la producción de material pornográfico. Las víctimas pueden ser tanto chicas como chicos.