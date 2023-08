Gustavo Martínez en Corzuela: «Esto no puede seguir siendo nuestra realidad, los chaqueños tienen que vivir mejor»

Corzuela. El intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, visitó la localidad de Corzuela y mantuvo una reunión con referentes zonales y diversos productores con el objetivo de escuchar las demandas del sector y plantear políticas públicas a futuro para el crecimiento del sector.

«Esto no puede seguir siendo nuestra realidad, los chaqueños tienen que vivir mejor, con una educación y salud de calidad, con oportunidades laborales y que les permita crecer y proyectar un futuro en nuestra provincia», expresó el candidato a gobernador por el CER (Corriente de Expresión Renovada).

A su vez, el jefe municipal fue muy crítico con la practica piquetera: «No puede ser que cualquier piquetero que corta la ruta viene con 30 o 40 palos bajo el brazo mientras que un productor no puede conseguir dos cubiertas para un tractor, no puede conseguir gasoil para una arada, mientras un comerciante no puede conseguir un crédito para renovar su stock».