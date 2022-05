Habló Cecilia Goyeneche, a fiscal que investigó el poder en Entre Ríos y fue destituida

Entre Ríos. Esta mañana, la fiscal que investigó al poder de Entre Ríos y fue destituida el pasado 23 de mayo, Cecilia Goyeneche comunicó que junto con sus abogados «no aceptarán» la decisión y que «el mensaje contra la impunidad no es tolerado».

En declaraciones para Radio Rivadavia la fiscal anticorrupción expresó: «Estamos trabajando junto con mis abogados en mis recursos porque por un supuesto no vamos aceptar esta decisión. Pretendemos que la Corte Suprema tome el caso nuevamente, revierta esta situación y se me reponga el cargo».

En ese marco, la letrada habló de «venganza». «Creo que la motivación, puede ser para algunos la venganza y para todos, un factor de prevención en el sentido de que una sentencia condenatoria para un gobernador emite un mensaje de que las normas prohíben la corrupción».

Asimismo, manifestó: «Este es un mensaje contradictorio a la impunidad que reina y es nuestro legado. Una cosa es que sepamos que está prohibido y otra cosa es tener la certeza de que esa prohibición desemboca en una pena, y eso es lo que me parece que para algunos es intolerable».

«Creo que eso es también lo que moviliza a algunos a realizar procedimientos totalmente ilegítimos como lo es destituir a una fiscal sin ninguna motivación», sintetizó Goyeneche.

En ese sentido agregó: «Todo conduce a pensar que no tuve ni por asomo un tribunal que pueda cumplir esa función de juzgar con imparcialidad».

«Siento lo que está haciendo el embajador es mostrando su poder , mostrando las diferencias de trato basadas en que, el a pesar de estar acusado de graves hechos de corrupción, mantiene su función incluso luego haber sido condenado», afirmó.

En ese marco, aseveró: «A mí cuando me abrieron el enjuiciamiento, en el mismo día me suspendieron, y eso fue hace seis meses, cosa que con Urribarri no ha sucedido y esto deja a las clases una disparidad en el trato y como nos hacen sentir la posición de poderosos que tienen».

Cabe recordar que la fiscal anticorrupción fue destituida por el jurado de Enjuiciamiento por cinco votos a favor contra dos en contra. La letrada fue quien llevó adelante la investigación contra el ex gobernador Sergio Urribarri en la causa por la que terminó condenado por corrupción.