Habrá cortes de electricidad programados durante el verano, lo confirmó el Gobierno nacional

Buenos Aires. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apuntó a la falta de inversión previa en el sector. «Va a a faltar generación y va a tener que programarse algún corte», adelantó.

El gobierno de Javier Milei planea realizar cortes de energía programados durante el próximo verano, según confirmó este domingo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Lamentablemente no han habido inversiones en estos últimos tiempos”, argumentó el funcionario.

“Va a haber una programación, está analizándose y lo hablamos el otro dia con el secretario de Energía. Se supone que se viene un verano de mucha temperatura y puede haber una demanda muy alta de electricidad y lamentablemente no han habido inversiones en estos últimos tiempos. Por lo tanto va a a faltar generación y va a tener que programarse algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, los sectores industriales”, planteó en diálogo con radio Mitre.

Francos apuntó a la falta de inversiones en el sector previo a la llegada de La Libertad Avanza al poder como motivo principal de la falta de generación de energía para abastecer adecuadamente al país. “Es una situación que viene de años, que hay que encarar seriamente, con inversiones y eventualidades, uno no puede estar sujeto a la improvisación. La Secretaría de Energía trabaja en este tema”, sostuvo.

Al ser consultado por el malhumor social que pueden provocar los cortes tras la fuerte suba que tuvieron las tarifas del los servicios en lo que va del año, el jefe de Gabinete ratificó la política oficial de priorizar la quita de subsidios para alcanzar un equilibrio fiscal y controlar la inflación.

“Las tarifas aumentan, porque si no el costo lo tiene que pagar el Estado, siempre hay que pagar el costo de funcionamiento. Si no lo paga quien consume, lo tiene que poner el Estado, porque si no las generadoras no generan”, apuntó.

En este punto, remarcó que “si no hay generación razonable, obviamente a nadie se le puede pedir inversión” y reiteró que “la política del Estado es ir terminando con los subsidios para no tener que generar deuda ni emisión, y en definitiva no generar inflación, que es le objetivo final del Gobierno”.

Hace unas semanas, el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Darío Arrué, había hecho una advertencia en el mismo sentido: “El verano que viene, y no solamente el verano, van a ser complicados porque el sistema está subinvertido. No solo van a faltar algunas instalaciones de transporte y distribución sino también de generación. Los tres segmentos están mostrando restricciones”, sostuvo.

Según explicó, la especulación nace a partir de los modelos climáticos que tiene el ENRE y que anticipan un verano caluroso, junto con la demanda que tiene el sistema actualmente.

“Obviamente la magnitud no se puede determinar previamente, sí tomando como parámetro las demandas de años anteriores y lo que se cree o pronostica lo que será el clima en el verano próximo”, remarcó. Según graficó, será un verano “tórrido”.