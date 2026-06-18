Imponen el nombre de Carmen Vidal a una calle

Sáenz Peña. La ciudad rindió homenaje a una de las mujeres que dejó una huella imborrable en la historia educativa local.

En un emotivo acto realizado en la E.E.T. N° 23 «Gregoria Matorras de San Martín», se oficializó la designación de la actual calle 300 del barrio San Martín, en el tramo comprendido entre avenida 33 y calle 51, con el nombre de Carmen Vidal, fundadora de la institución y referente de la educación técnica femenina en la región.

La iniciativa se enmarca en el plan de nominación e imposición de nombres a las calles de los barrios saenzpeñenses, impulsado por la Dra. Alicia Gaña, con el propósito de destacar a hombres y mujeres que contribuyeron al crecimiento y desarrollo de la comunidad.

El acto tuvo un profundo valor simbólico al desarrollarse en el establecimiento educativo creado por la propia Carmen Vidal en 1947, cuando llegó a Sáenz Peña enviada por la entonces Dirección General de Enseñanza Técnica para poner en funcionamiento la denominada «Escuela Profesional de Mujeres».

Durante la ceremonia, la Dra. Alicia Gaña realizó una detallada reconstrucción histórica de la vida y obra de Vidal, destacando su compromiso, visión y vocación de servicio en una época de importantes transformaciones sociales.

«Carmen Vidal llegó a Sáenz Peña en agosto de 1947 con la misión de crear una institución destinada a formar mano de obra femenina calificada. Con gran sensibilidad y capacidad de gestión comenzó esta tarea con apenas 45 alumnas y aulas prestadas por el entonces Colegio Nacional», recordó.

Con el paso del tiempo, aquella iniciativa pionera se transformó en un pilar de la educación técnica de la ciudad. La E.E.T. N° 23 es hoy una institución emblemática, cuyo edificio fue declarado Patrimonio Cultural en 2011.

La jornada también contó con la participación de Ricardo Cabanillas, hijo de Magdalena Nieto, quien fuera la primera secretaria designada por Carmen Vidal, aportando recuerdos y testimonios que enriquecieron el homenaje. Además, se contó con la presencia del intendente Bruno Cipolini, funcionarios municipales y estudiantes de la institución.

De esta manera, Sáenz Peña reafirma su compromiso con la preservación de la memoria colectiva y el reconocimiento de quienes, con esfuerzo y dedicación, construyeron los cimientos de la ciudad.

Desde hoy, la calle Carmen Vidal no será solamente una referencia geográfica, sino también un permanente recordatorio del legado de una mujer que apostó por la educación como herramienta de transformación y progreso.

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