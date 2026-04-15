Importante convocatoria en el Curso de Manipulación Segura de Alimentos

Sáenz Peña. Se llevó a cabo una nueva edición del Curso de Manipulación Segura de Alimentos correspondiente al mes de abril, que contó con la participación de 90 asistentes.

Durante el encuentro, se continuó trabajando en la capacitación y concientización sobre la importancia de la higiene en el ámbito laboral, abordando aspectos fundamentales como la limpieza de los establecimientos, utensilios y maquinarias, así como también la correcta higiene personal de quienes manipulan alimentos.

Además, se brindaron contenidos vinculados al uso adecuado de materias primas y agua segura, la prevención de la contaminación cruzada, el correcto manejo de las temperaturas para la conservación de los alimentos y la identificación de enfermedades transmitidas por alimentos, junto con las medidas necesarias para evitarlas. También se incluyó información sobre la manipulación de alimentos libres de gluten.

Cabe destacar que este curso es requisito para la obtención del Carnet Sanitario Nacional, obligatorio para todas las personas que manipulan alimentos, el cual reemplaza a la libreta sanitaria según lo establecido por la Ordenanza Municipal N° 9326.

Con esta formación, el municipio a través del área de Bromatología, tiene como objetivo promover prácticas higiénico-sanitarias adecuadas en los distintos rubros del sector alimenticio, garantizando la elaboración de alimentos seguros que no representen riesgos para la salud de los consumidores.

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