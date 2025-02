Indignación en El Palmar por subcomisario que destroza imagen de la Virgen a martillazos

Quitilipi. Se trata del uniformado Juan Carlos Trinka, quien se excusó diciendo que estaba remodelando la gruta cuando se desplomó la losa. Los feligreses aseguran que el subcomisario destruyó la gruta y dos imágenes de la Virgen María por no ser católico, y luego mandó a tirar en un camino vecinal los pedazos.

«Las pruebas del delito, se dice sin querer, (yo diría) queriendo. En Palmar pedimos que nos ayuden en controles para corregir velocidad y ruidos molestos. Me mandaron al frente y hoy es peor, cómo burlas ya hacen. Pero estás cosas sagradas para nosotros, no molesta a personas circunstanciales», publicó un feligrés en Facebook, al mostrar las imágenes que fueron posteadas por otra persona.

Otra persona había mostrado las imágenes, señalando «No iba hacer público ésto ,pero me dá mucha indignación, bronca e impotencia. Éstas imágenes me las acaban de enviar recién. Las imágenes fueron tiradas en la matanza ,camino vecinal. Gracias a la persona que me pasó las fotos».

Claudia Quintana, integrante de la Capilla Jesús Nazareno, habló con el programa Voces de la Jornada de la acción inexplicable del subcomisario Trinka (de creencia evangélica) que a martillazos destruyó una gruta e imágenes de la Virgen María. Indignación de la comunidad católica, piden explicación de la Jefatura de Policía.

