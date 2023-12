Intensos operativos de prevención de dengue en los barrios

Sáenz Peña. El municipio continúa realizando operativos de prevención, descacharrado y fumigación con el objetivo de evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Esta semana ya se trabajó en los barrios Fonavi 50 viviendas, Monseñor de Carlo y Belgrano.

Mañana, jueves 14, continuarán en la Quinta 246 del barrio San Cayetano. Los operativos se realizan a través de la Subsecretaría de Bromatología. La modalidad del operativo consiste en que si hay una persona que sea dengue positivo llama a la municipalidad, solicita fumigación, se establece el contacto con los referentes del barrio en cuestión y se organiza en conjunto con todo el barrio un operativo de descacharrado.

Cabe remarcar que no se hace solo fumigación, sino que es primordial el descacharrado, desmalezado y colocación de larvicidas. La fumigación se realiza una vez visitadas todas las casas de la zona, no antes, de caso contrario la fumigación resulta inútil, ya que en una casa que no se haga descacharrado puede ser un foco infeccioso y un lugar de generación de larvas de mosquitos aedes ya infectadas incluso con el virus.

Es importante tomar conciencia sobre la importancia del descacharrado y limpieza de los terrenos, dado que si se continúa arrojando veneno sin eliminar el criadero se genera resistencia del mosquito al veneno y en un año no habrá veneno que elimine el mosquito vector. Se debe considerar que el uso indiscriminado de veneno puede generar problemas en la salud de las personas y consecuencias en la fauna.