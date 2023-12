Intereses sectoriales consiguen retroceso en el descanso dominical: supermercados abren domingo 24 y 31 de diciembre

Sáenz Peña. La predica del Centro de Empleados de Comercio sobre la conquista del descanso en domingo en la Termal duró poco. La Cámara de Comercio conducida por el inmobiliario Ramiro Trabalón impulsó los intereses del empresariado supermercadista, y el Municipio de Sáenz Peña que habló de «medida es excepcional» dio el brazo a torcer: cualquiera fueran las explicaciones, se trabaja en domingo.

Nadie hizo una consulta tipo encuesta a los trabajadores para saber si les parecía bien o no, el gremio Centro de Empleados de Comercio que se arroga la representatividad de todas las voces entregó la conquista ante las presiones ejercidas por el sector pudiente, Cámara de Comercio conducida por el inmobiliario Ramiro Trabalón que se convirtió en punta de lanza de las pretensiones empresariales. En esta pulseada, pierden los trabajadores, se desacredita el sindicato que entrega su lucha, y gana aquel que le es «fiel a Dios», como siempre. ¿Qué hace suponer que esta medida no habilita a todo cuento comercio quiera abrir el domingo? Cuál es el número de trabajadores que manifestó estar de acuerdo con la medida y cuál el que dijo no estarlo? Qué pasa con un trabajador que no quiera trabajar en domingo, quien asegura que no será «apretado» por la patronal o extorsionado para trabajar?

Se acordó esta semana que los supermercados abran sus puertas los días 24 y 31 de diciembre en horario corrido de 8:30 a 14 horas, «por única vez». El anuncio tuvo lugar en el Salón Benítez de la Municipalidad con la presencia de Ramiro Trabalón, presidente de la Cámara de Comercio, y Hugo Aguado, secretario general del Centro de Empleados de Comercio.

El Presidente de la Cámara de Comercio, Ramiro Trabalón, que no trabajará el domingo como sí lo hará un repositor de góndola, agradeció por conseguir imponer la iniciativa. «Está medida no sólo favorece al empleado (¿?), sino que también al empleador y al consumidor, trabajaremos de manera conjunta con el Centro de Empleados de Comercio estableciendo una franja horaria que será de las 8:30 a las 14:00 horas de manera excepcional», dijo.

Hugo Aguado, que debería ser celoso custodio de la conquista por años perseguida y al fin conseguida, sostuvo que «la medida es propicia en estas circunstancias».

«De común acuerdo hemos llegado a esta determinación. Es por ello que solicito a la comunidad que se organice los días previos y así evitar congestión en los distintos rubros los días 24 y 31 de diciembre. Al empleado queremos llevar tranquilidad de que esta medida es de carácter excepcional sólo por las fiestas», finalizó.