Jaime Etchelouz en LT16am950 justificó el colapso de la guardia pediátrica y el pedido de donaciones para quirófano

Sáenz Peña. Etchelouz finalmente habló con LT16am950. Nervioso y visiblemente molesto por momentos, buscó «simular» el colapso de la guardia pediátrica, y confirmó que se pidieron donaciones sin su consentimiento.

El director del «4 de Junio» en las últimas horas pidió a la ciudadanía «recurrir a los Centros de Salud», e indicó que ese pedido se realizó «por medio de la Dirección de Sanidad». Sin embargo en una nota realizada en LT16am950, el cirujano fue alertado que en los CAPS no hay médicos porque están de licencia hasta el 18 de febrero (como el caso del barrio Obrero, entre otros). Ante esta advertencia Etchelouz dijo «esa gente es la que está concurriendo al Hospi, de hecho en la nota decía que la demanda es alta y la gente concurre con sintomatología similar a dengue», y de esta forma buscó «simular» o «excusar» el colapso de la guardia pediátrica que fue evidenciada por algunos medios de comunicación en los últimos días.

El director del «4 de Junio» Jaime Etchelouz fue consultado sobre olores nauseabundos en los pasillos internos del nosocomio producto del no retiro de la basura, algo que dijo desconocer por completo. El médico dijo que el miércoles ultimo estuvo re3corriendo el hospital junto al intendente, pero ante la insistencia periodística sostuvo: «no, no, no tengo nada para decir, no me dijeron nada, hoy recorrí y ayer recorrí y la verdad no se en que zona habrá sido». Al tiempo que citó que volvieron a sufrir robos internos en el hospital desde donde se llevaron inodoros en el sector de los consultorios.

Respecto a la situación vivida con el médico que realizaba controles a la Fundación Hoy Soy Yo, Etchelouz rechazó que se «haya quitado». «Quitar médicos es una palabra muy fuerte para un tema tan sensible», dijo el director visiblemente molesto por comentarios periodísticos relacionados a un posteo de marta Quintana donde expuso una foto con el gobernador Zdero y lo criticaba por lo sucedido. El directivo buscó clarificar el tema y dijo: «Al postear algo lo hace una persona a veces sin abstenerse a lo que las palabras pueden generar. No fue así. Escuché tu nota, me la pasaron. No le quitamos ningún médico a la Fundación, nos comentaron las tareas que hacen el médico y los dos enfermeros, ya tuve una comunicación. Se pidió re afectar la carga horaria porque el número de pacientes que atendía (haciendo pedidos de estudios, laboratorios y demás) era muy bajito. Lo que se hizo fue distribuir la carga horaria no se quito a nadie».

Respecto al pedido en las redes sociales de donaciones, Etchelouz dijo que «el equipo de instrumentación quirúrgica del servicio de quirófano estaba pidiendo armar campos. Vi la publicación de ayer hecha por una de las chicas (su secretaria privada) para armar lo que llamamos bolsillos, que es para colocar el instrumentar. También se pidieron tela gris y sábanas. Uno a veces no tiene la amplitud de visión de lo que te puede dar la gente. Esta mañana, una vez que me enteré lo de las redes, me dijeron que empezaban a llegar las donaciones, algo que es para aplaudir al saenzpeñense», dijo el director que confirmó que se pidieron donaciones sin su consentimiento y que él se enteró por las redes del pedido que hizo su secretaria privada.