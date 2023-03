Jesús Escobar: “Terminemos con la timba financiera”

Buenos Aires. “Terminemos con la timba financiera. Dejen de hipotecar el futuro de los argentinos. Hay que echar con los votos a esta clase política”, aseguró el candidato a presidente de la Nación por Libres del Sur, Jesús Escobar.

Ante la renegociación de la deuda pública en bonos, Jesús aseguró que “la timba financiera generada por ambos lados de la grieta condena a la pobreza a miles de argentinos que no llegan a fin de mes con una inflación que devora su salario. Y lo que es peor, algunos, no tienen ni para comer. Dejen de hipotecar el futuro de una vez.

En el mismo sentido, Jesús cuestionó duramente tanto la gestión de Macri como la Alberto Fernández: “mientras el 40% de la población vive debajo de la línea de la pobreza, el macrismo nos dejó una deuda con el FMI de 100 millones de dólares y el Frente de Todos dejará 13 billones de pesos más”.

“Argentina ya pagó intereses al FMI por US$ 6.490 millones. De ese total, US$ 1.381 millones fueron pagados durante el Gobierno de Mauricio Macri y US$ 5.109 millones por Alberto Fernández”, agregó.