Jorge Capitanich sacado en campaña trata de «ñoqui» al rival que más tema de cara al domingo

Resistencia. El gobernador Jorge Capitanich y candidato a la reelección por el Frente Chaqueño encabezó ayer un encuentro con fiscales, de cara a las elecciones generales del 17 de septiembre. «El próximo domingo tenemos una cita con la historia», expresó el mandatario, dirigiéndose a la militancia.

Capitanich llamó a fiscales, militantes y simpatizantes del Frente Chaqueño (Lista 652) a «persuadir con energía a cada uno de los vecinos que nos faltan, a los que no fueron a votar, a los que votaron en blanco, a los que se dejan llevar muchas veces por los discursos del odio y de la discriminación, los quiero convocar a constituir esa epopeya que significa seguir transformando la provincia en los próximos cuatro años».

Y con respecto a los desafíos a futuro, el gobernador expresó: «Sabemos muy bien lo que nos falta, por eso sabemos muy bien lo que necesitamos hacer. Por eso tenemos que ganar contundentemente las elecciones y fiscalizar voto a voto».

Capitanich llamó a intensificar la tarea militante en esta última semana y recorrer cada barrio y cada casa: «Se los pido como un humilde compañero que tuvo la enorme satisfacción de representar a este maravilloso pueblo chaqueño. El amor y el afecto de cada uno de nuestros compañeros y compañeras, de cada uno de nuestros vecinos y vecinas, es el mayor respaldo que me llevaré siempre en el corazón», expresó.

Levantando el tono, Capitanich no escatimó en críticas a la oposición y aseguró que «no cabe la menor duda de que un ñoqui no puede conducir los destinos de la provincia. Por eso es necesario comparar trayectorias, antecedentes y experiencias», y aunque no lo mencionó, considerando sus expresiones durante el debate, se refirió de esa manera a su principal rival, Leandro Zdero.