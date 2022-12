Juan Manuel Urtubey: «Dudo de un proceso de democracia interna en el espacio de Cristina Kirchner»

Salta. El dirigente peronista confirmó su intención de participar en las primarias. «Nuestro espacio puede tener varios candidatos», afirmó. Además, sostuvo que en el oficialismo «quién ocupe la candidatura va a ser una decisión unipersonal de la vicepresidenta».

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, habló del posible escenario electoral que se vivirá el próximo año. «La crisis está empujando a los argentinos a correrse de la grieta», manifestó. Asimismo, se refirió a las alternativas que surgen por fuera de las dos grandes coaliciones. «La gente no quiere mirar más para atrás», indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Nuria Am (NA): ¿Cómo interpretás la renuncia de Cristina Kirchner a ser candidata? ¿Amplía las posibilidades de una tercera vía o a la reduce?

Urtubey: Todo este tipo de anuncios, fuera del tiempo electoral, los tomo como una posición previa, no como una decisión tomada. Dentro de seis meses va a haber otra circunstancia en el país. Lo que sí creo es que la crisis está empujando a los argentinos a correrse de la grieta.

Esto sucede, no tanto por una cuestión ideológica, sino por algo práctico: 100% de inflación y 50% de pobreza. La gente sabe que esto ya no sirve y va a buscar otra cosa. No cerraría la situación porque, en definitiva, la historia demuestra lo contrario.

Nuria Am (NA): ¿Pensás que es posible que Cristina revea su decisión y termine siendo candidata?

Urtubey: No tengo certeza de ninguno de los escenarios. Lo que está claro es que hay una conducción muy férrea en ese espacio político, por tanto quién ocupe la candidatura va a ser una decisión unipersonal de la vicepresidenta. El tema es saber si se puede espera algo diferente de un candidato con poder delegado, y yo pienso que no.

Nuria Am (NA): ¿Qué creés que va a suceder dentro del peronismo con los gobernadores, van a intentar colocar un candidato al no estar Cristina?

Urtubey Dudo de un proceso de democracia interna en el espacio de Cristina Kirchner. Las decisiones ahí se toman de arriba para abajo. Gran parte de la dirigencia de primera línea y de distintos niveles de toda la Argentina empiezan a manifestar la sensación de ciclo cumplido, por eso se buscan nuevos horizontes.

En los tiempos que estamos viviendo se va a profundizar la caída de estos polos de la grieta que, si bien mantienen mucha efervescencia, son espacios cada vez más pequeños.

Nuria Am (NA): Coincido en que la repetición de cualquier esquema termina aburriendo y cansando, y ya llevamos muchos años con el mismo, pero ¿la resolución de la grieta se produce en una tercera vía o dentro de las propias dos coaliciones?

Urtubey: Más que tercera, pensemos en terceras y cuartas vías. Imagino unas elecciones más parecidas a las del 2003 que a las del 2007, porque el fin del ciclo va a abrigar expectativas que se van a canalizar por afuera de espacios.

Hoy ya hay uno: el espacio libertario, que parece que encontró un lugar interesante. Entiendo, a su vez, que en fuerzas más del centro en las cuales militamos nosotros, vamos a encontrar también un espacio. No es sólo oferta, también hay demanda. Hay más muchas más tierra fértil. La historia argentina nos lleva a buscar al cisne negro en unos meses porque aún es demasiado pronto.

El nuevo escenario político

Nuria Am (NA): ¿Cuánto modifica los tiempos de una posible definición del espacio que usted conforma lo anunciado por Cristina Kirchner?¿Avanzan las conversaciones con Juan Schiaretti?

Urtubey: Nosotros seguimos avanzando. Cómo se organicen los otros dos frentes es cuestión interna de ellos, aunque pueda favorecernos o no. Construimos algo que va a traer más musculatura política que en otras oportunidades, producto de un ciclo que se termina. Los argentinos empezamos a mirar más hacia adelantes que hacia atrás.

Nuria Am (NA): La decisión de Schiaretti, de presentarse como candidato en 2023, ¿está tomada?

Urtubey: No sé si desde lo personal, pero lo que planteamos es un la construcción de un espacio federal, plural, diverso y democrático. Vamos a participar de las primarias, en donde nuestro espacio puede tener varios candidatos. No queremos replicar la lógica de construcción política que hace Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.