La directora de la Escuela a la que se le desplomó el muro pide un «arreglo más integral» y no sólo que rehagan el muro

Sáenz Peña. Ante la falta de respuesta de la Provincia, los directivos de la Escuela N° 136 decidieron llevarse todo lo de valor. Cecilia Polischuk que desde hace un tiempo piden a las autoridades solucionar el problema, pero que finalmente el muro, ubicado a 50 metros de la sede del PJ, cedió por los vientos.

El muro fue impactado hace un mes por un automóvil que perdió el control, y aún esperan que la pared de solo 23 metros pueda ser construido cuanto antes. Así lo dejaron en claro directivos, docentes, padres y alumnos de la Escuela N° 136, ubicada en calle 3 y Avenida 2 a apenas 50 metros de la sede del PJ el partido gobernante en la Provincia.

El pedido es más que nada por la seguridad de la escuela y también por los alumnos que asisten allí. Tras el accidente el muro no se había caído, esto sucedió hace dos días con los fuertes vientos. «Cuando llegamos a la escuela, nos encontramos con todos los escombros en la vereda y a partir de ahí se empezó a trabajar de otra manera, nuevamente a pedir que se solucione lo antes posible. Hoy estuvo trabajando Obras Públicas de la Provincia y me informaron que son los que se van a encargar de refaccionar esa parte del muro», le dijo la mujer a DiarioChaco.

«Con el muro caído la escuela quedó totalmente abierta y preocupa el tema de la seguridad, para resguardar los elementos de valor del establecimiento», dijo Cecilia Polischuk y añadió que «el único lugar que tienen con alarma es en la dirección», por lo que ahí se llevaron todo lo de valor. «Es todo lo que podemos hacer», aseguró.

Señaló también que «los vecinos colaboran también con esta protección, siempre colaboran y si por algún motivo suena la alarma, me llaman por teléfono. En las escuelas contamos con contactos de la policía, siempre nos están avisando de eso, que tenemos esa prioridad. Así que donde suene la alarma yo llamo a las autoridades que le corresponde venir a este lugar».

«Esperamos que la obra comience lo antes posible, en la jornada de este miércoles empezaron a sacar los escombros y me avisaron que van a comenzar a hacer la base. La obra ya está confirmada, pero no sé cuánto tiempo llevará. Pero más allá de eso también hace extensivo el pedido al Ministerio de Educación para que el arreglo sea un poco más integral y no solamente los muros», explicó.

Por otro lado, agradeció a los funcionarios del municipio quienes les dijeron que el intendente se había ofrecido para arreglar este sector también del muro. «La verdad que como directora les agradezco y de donde venga la colaboración siempre será bienvenido. Si realmente el ministerio va a arreglar el sector afectado, estaríamos dispuestos a recibir la ayuda para que se arregle también la otra parte del muro porque la escuela lo necesita realmente», solicito la directora.