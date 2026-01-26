La Escuela Municipal de Guardavidas recibió el aval de la Federación Argentina de Guardavidas

Sáenz Peña. La Escuela Municipal de Guardavidas recibió el aval oficial de la Federación Argentina de Guardavidas (FAG), entidad de referencia a nivel nacional en la formación y regulación de la actividad.

El aval fue otorgado mediante Resolución Ejecutiva de la FAG, consolidando el trabajo que se viene realizando en materia de capacitación, formación profesional y estándares de calidad para los futuros guardavidas de la ciudad.

De esta manera, queda en evidencia que la Escuela de Guardavidas, dependiente de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, cumple con los requisitos establecidos por la Federación para el desarrollo de la formación específica en esta disciplina, dando un salto de calidad a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta que la FAG cuenta con presencia en países como Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay.

Desde la Escuela Municipal de Guardavidas manifestaron el agradecimiento a la Federación por reconocer el trabajo que se realiza desde Presidencia Roque Sáenz Peña.

En tanto que, desde el Municipio se destaca la importancia de este reconocimiento, que jerarquiza la propuesta educativa local y brinda respaldo institucional a los procesos de formación, fortaleciendo la preparación de los guardavidas que se capacitan en la ciudad.

Este aval representa un paso significativo en el crecimiento y consolidación de la Escuela Municipal de Guardavidas, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la capacitación, la seguridad y la profesionalización de los recursos humanos.

