La futura Presidencia de la Cámara, a seis meses del recambio, ya se analiza y genera debate

Por Horacio Fernández (*)

Desde el Oficialismo remarcan que es quien ganó las elecciones quien debe presidir. Sin embargo, algunos actores alineados al Kirchnerismo chaqueño ventilan suposiciones de que eso debería discutirse y que fortalecen la idea de que «deben elegir los diputados y votar a quien mas consenso tenga».

Fue el diputado electo por el oficialismo (el Frente «Chaco Puede más La Libertad Avanza), Julio Ferro, quien planteó el análisis en torno a la Presidencia de la Legislatura chaqueña, y cuestionó las actitudes de la Oposición diciendo que «todo pasa por sus especulaciones electorales». Ferro dijo que sería «una afrenta a la voluntad popular» la Oposición pretende quedarse con la Presidencia del cuerpo y ésta no queda en manos de un representante del sector político que ganó con amplia diferencia las elecciones en mayo.

Cuando el rio suena… justamente desde alineados al Kirchnerismo chaqueño, más precisamente del espacio de Carlos Martínez, adelantaron que: «No es cierta la afirmación de Julio Ferro que quien obtuvo más votos preside la Legislatura. La elección de autoridades de dicho poder es privativa de los 32 diputados, y preside quien obtenga la mayor cantidad de votos de sus pares». Martínez lo expresó en las redes sociales.

Entonces las expresiones de Ferro no tienen que ver con rumores que hablan de estrategias de la Oposición que puedan poner en duda quién sería la o él próximo presidente de la Legislatura. Ferro aseveró: «Escuché los rumores sobre un abroquelamiento pretendido por algunos legisladores. Por ahora son eso, rumores. Todos los que resultamos electos tenemos un mandato dado por las urnas, donde la gente se expresó claramente. Tenemos la obligación de honrar el mandato popular, estando a la altura de las circunstancias con todo el diálogo y el consenso que se necesita».

Claro Ferro apuntala el resultado, donde el Oficialismo provincial expresado en el Frente Chaco Puede más La Libertad Avanza le sacó 13 puntos de ventaja a la lista del ex gobernador Jorge Capitanich y casi 30 al Frente Primero Chaco, que resultó la tercera fuerza. Para Ferro «la gente que fue a votar ha sido muy clara y sería un despropósito, un cachetazo a la voluntad popular, que la Legislatura no fuera presidida por los próximos dos años por un representante que no sea de nuestra fuerza política. Dicho de otro modo: no ceo que ningún diputado opositor pueda asumir la Presidencia del cuerpo y mirar a la cara a la comunidad o aludir dignidad, siendo que las urnas se expresaron con contundencia».

Hablando de mirar a la cara a la comunidad o aludir dignidad pareciera que Ferro se olvida de como se hilvanan algunas cosas en la política, y el claro ejemplo es el hasta hoy diputado Juan José Bergia, quien por ser Presidente de la Legislatura acordó con Capitanich a espaldas de su propio (en aquel tiempo) partido la UCR.

Pues bien, en diciembre la Legislatura estará compuesta por 32 legisladores, la mitad responderá a una ideología expresada en el acuerdo dl Frente Chaco Puede más La Libertad donde hay que sumar también a legisladores del PRO, y serán 16. Y en la vereda contraria, aunque hasta hace algunas semanas se «escupían en la cara» compartirán la misma visión política los los 13 del Frente Chaco Merece Más conducido por Capitanich que también fue electo y los 3 de Primero Chaco encabezados por Magda Ayala y Atalanto Honcheruk: y también serán 16.

Carlos Martínez tiene razón, la elección es hecha a partir del consenso que se pueda construir. El Artículo 116 de la Constitución Chaqueña dice «Cada vez que se produzca la renovación parcial de la Cámara, ésta elegirá, a pluralidad de votos, a un Presidente, un Vicepresidente 1 y un Vicepresidente 2, con mandato hasta la próxima renovación parcial. Quien ejerza la presidencia tendrá voto y decidirá en caso de empate».

Pero claro, esto, si bien falta meses, será como una partida de ajedrez. El punto 18 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados habla de la elección del Presidente Provisional y de cómo éste es elegido. «En caso de renovación, reunidos los Diputados que no cesaren en sus mandatos con los electos, en número suficiente para formar quórum, se procederá a elegir un Presidente Provisional. En la elección del Presidente Provisional votarán todos los diputados. La misma se hará a simple pluralidad de sufragios y no podrá recaer en un diputado de los que se incorporan al Cuerpo. En caso de empate, decidirá quien resulte Presidente en ejercicio de la sesión preparatoria. El Presidente Provisional electo, prestará juramento ante la Cámara».

Obviamente que hay usos y buenas costumbres que, en pactos de caballeros, suelen ser respetadas. Pero aquí hay un dato no menor. Capitanich quiere volver al poder, más allá de que su candidatura fuera testimonial y hoy esta midiéndose el saco de candidato a senador para tener fueros más rentables.

Y en ese volver, la «caja» de uno de los Poderes del Estado como la Legislatura no es poca cosa (porque ninguno de los que amasó fortuna durante los gobierno peronistas la quiere poder de su bolsillo).

Ya hay fumata blanca en el universo Peronista. Ya se olvidaron Magda Ayala y Atlanto Honcheruk del rosario de barbaridades y criticas que le hicieron a Capitanich y al entorno piquetero que hoy esta en los banquillos de la Justicia, por eso «habrá intercambio de figuritas», como cuando se armaba el álbum. El operativo clamor esta en marcha: «Coqui al senado» y para sellar la nueva luna de miel «Juan Carlos Ayala que representa a la tercera fuerza a la Cámara Baja». La única ala peronista que quedó afuera es la de los Bacileff Ivanoff a quienes le mostraron la golosina pero los dejaron en la vereda mientras armaban las listas de mayo, y pese a que hoy el Chiyo ya erupciona su verborragia castigadora a su ex compañero de formula su Frente Integrador esta deshilachado y sin posibilidades de nada.

Volviendo a lo que advierte Ferro y anticipa Martínez, hay que ver si Capitanich no intenta quedarse con la Presidencia de la Legislatura para reconstruir su regreso desde allí, con poder y caja.

(*) Periodista de Sáenz Peña

