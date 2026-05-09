La Nueva Vicentin ya opera plantas desmotadoras de algodón en la zona

Santa Fe. La comunicación de oficializó a través de la misma Nueva Vicentin Argentina e involucra e involucra a las localidades de General Pinedo en Chaco y a Bandera en Santiago del Estero.

Durante el pasado fin de semana, ingresaron los primeros camiones de algodón en la planta desmotadora ubicada en la localidad de General Pinedo, Chaco y, comenzó la operación en Bandera, Santiago del Estero.

El Juzgado Civil y Comercial de Reconquista a cargo del Dr. Fabián Lorenzini había aprobado la propuesta presentada por Nueva Vicentin Argentina para instrumentar los contratos de fasón que permitieron recuperar la actividad de dichas plantas.

Para la firma este hecho «constituye un paso significativo en el compromiso de reactivar el proceso productivo en ambas instalaciones», al tiempo que remarcan que se ofrecerá a los productores condiciones competitivas de mercado, con el respaldo de Nueva Vicentin Argentina y del Grupo Grassi, quienes garantizan la operación de punta a punta.

Según la comunicación oficial «se proyecta que ambas plantas pueden alcanzar una producción anual de 30.000 toneladas de algodón, cada una de ella»s.

Desde Nueva Vicentin Argentina manifestaron satisfacción por este significativo paso, «reafirmamos nuestro propósito de contribuir a impulsar la producción y el desarrollo del campo argentino», señalan finalmente en la comunicación.

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