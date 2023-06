La procesada y enjuiciada Aída Ayala reconoció la derrota y dejó entrever que, para las generales, no trabajará para Nikisch

Resistencia. La exintendente dejó su bunker poco después de las 22, y dijo que «si Resistencia quiere renovación, con Roy Nikisch la va a tener». Al ser consultada sobre si trabajará con Nikisch, contestó: «Yo voy trabajar con todos los radicales, pero ya el municipio de Resistencia dijo no, como Resistencia dijo no.. bueno, veremos qué hacemos yo estoy jubilada».

Con solo el 6,74% de las mesas escrutadas, Aída Ayala obtiene el 37,52% y Roy Nikisch cosecha el 62,48%. En diálogo con los medios felicitó a los ganadores de la interna, Roy Nikisch y Leandro Zdero. «El pueblo es soberano», marcó al reconocer la derrota.

«Es la decisión del pueblo de Resistencia, no sé qué decir. Estoy sorprendida porque no es lo que yo sentí en cada caminata y además la ofrenda misma de trabajo y esfuerzo. Pero bueno, quieren renovación y seguramente con Roy Nikisch la van a tener», dijo la ex intendente de Resistencia en declaraciones a La Radio.

