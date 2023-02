La Ruta 16 entre Napenay y Sáenz Peña genera malestar de transportistas y automovilistas

Sáenz Peña. El denominado corredor bioceánico, la Ruta Nacional 16, presentan fuertes deterioros que implican inseguridad vial por el peligro de ocasionar accidentes como es el tramo entre Sáenz Peña y Napenay.

Las tremendas deformaciones de la calzada, banquina y baches que se fueron creando, por la falta de mantenimiento, es el motivo de la reacción de transportistas y conductores en general que a diario sufren algún tipo de accidente generado por el mal estado de la ruta.

«CUCHILLAS» ROMPE RUEDAS

Quienes transitan esta ruta señalan que el tramo más complicado es entre Napenay y Sáenz Peña. Aseguran que no hay carteles que adviertan de la presencia de las deformaciones y baches. Los transportistas advierten que los conductores deben circular a baja velocidad.

‘Y lo pedimos nosotros porque no hay un solo cartel indicador que la ruta está en malas condiciones‘, señaló Santiago Pérez, distribuidor de golosinas. ‘Mi camioneta raspó algo y había sido una cuchilla filosa que se levantó justo en el medio de la calzada‘, contó Darío Swezik, hijo de un productor de la zona de Gancedo, que ‘por esquivar a una moto me abrí un poquito y en plena línea del medio me comí ese borde largo y alto‘.

PARCHES TEMPORARIOS

Quienes transitan por el tramo entre Pampa del Infierno y Sáenz Peña, vienen remarcando a través de diferentes redes sociales que se complica el tránsito en algunas zonas, como entre Napenay y Sáenz Peña.

‘Hay bordes, ondulaciones tremendas, hay autos que han roto cubiertas y otros que doblaron llantas, y a quien se le reclama esto?‘, preguntó Liliana Alonso, una docente que rompió la cubierta delantera de su automóvil cerca de La Mascota. Hay casos que estuvieron a punto de ocasionar accidentes por esquivar estas deformaciones y se encontraron con otros vehículos de frente, y otros que las piedras o trozos de brea dieron de lleno en el parabrisas.

‘Nos reventó un piedrazo en el parabrisas, y seguro ahora se va a empezar a marcar‘, señaló Damián Olivares, un comerciante de Concepción del Bermejo. En tanto, otro conductor dijo que ‘pusieron cemento con piedra negra y de tanto pasar los camiones, las piedras salpican, y así lo que salpica al que viene de atrás le da de lleno‘.

PIDEN QUE SE TOMEN MEDIDAS

Representantes de entidades comerciales y productivas del interior, se mostraron preocupados por el mal estado de la ruta y por la falta de mantenimiento.

‘Que se enteren los de Vialidad Nacional, acá está en juego no solo el daño económico de que puede ocasionar en los vehículos sino en la seguridad de las personas‘, señalaron comerciantes de Pampa del Infierno.

‘Le pedimos a las autoridades de Vialidad Nacional que tomen cartas en el asunto porque los que transitamos a diario, corremos peligro y no hay señalización ni nada, solo te en contras con los bordes en el medio de la calzada, y así puede pasar cualquier cosa‘, indicaron.