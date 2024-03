“La situación política de la Argentina es la consecuencia de muchos años de antagonismo», analizó Bruno Cipolini

Sáenz Peña. El intendente de la Termal, Bruno Cipolini, dijo que «es riesgoso para el diálogo hablarnos con violencia y con amenazas». Lo hizo durante el análisis del futuro pacto que el gobierno busca y que quiere concretar en mayo con los gobernadores. Aseguró que «el diálogo político es clave, pero las demandas deben ser escuchadas”.

Para el intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Luis Cipolini, la convocatoria hecha por el presidente de la Nación Javier Milei, para encarar la firma del Pacto de Mayo, “es una muy buena señal y sostenemos que el diálogo es clave”, pero advirtió en diálogo con diario Norte, que las demandas de las comunidades “deben ser escuchadas”.

Cipolini celebró la idea de firmar un pacto con la Nación, indicando que “es positivo que los dirigentes puedan mantener un diálogo que estuvo truncó de alguna manera en los meses anteriores cuando se discutió la Ley Ómnibus”.

El primer paso se dio el pasado viernes en el primer encuentro en Casa Rosada donde los gobernadores fueron recibidos por el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

El intendente Cipolini habló sobre la necesidad de avanzar en un pacto federal.

“Este pacto debe llegar a un puerto razonable, sabemos que estamos atravesando un contexto económico difícil”, indicó, contando que en la calle, “los ciudadanos me preguntan cómo la llevamos desde el municipio en este marco de recortes, y yo les explico que si bien el municipio no es ajeno a los desafíos de las variaciones de precios o el aumento del costo para funcionar, nosotros no hemos recibido de la Nación alguna ayuda extraordinaria”. “Es decir, nos han transferido solo lo que por ley nos corresponde, al coparticiparnos los impuestos”, agregó.

Sin embargo, prefirió destacar que “el gran esfuerzo lo está haciendo la ciudadanía soportando aumentos de diversa índole que, si bien es cierto que vienen de antes ya, pero en los últimos meses hubo un incremento bastante notorio, y desequilibró la economía de miles de familias”.

…la gente es la que más dura la está pasando…»

“Llegó la época de clases y he podido ver y escuchar relatos de personas que tienen trabajo estable y aun así no han podido comprar los útiles para sus niños, y los jubilados no logran cumplir sus tratamientos médicos porque no les alcanza para la medicina lo que cobran mensualmente, es decir, la gente es la que más dura la está pasando”, expresó el mandatario comunal de Sáenz Peña.

“Entonces, enfatizó, me parece que lo principal es este esfuerzo que está haciendo la ciudadanía en general y bueno, creo que después las discusiones de la política me parece que lo que más me preocupa al menos a mí es este cuadro de situación económica con un nivel de inflación que condiciona a los trabajadores y condiciona a las pequeñas y medianas empresas que son las generadoras de puestos laborales”.

…si a ese cóctel económico le sumamos un cóctel de mensajes un poco violentos, no ayuda mucho…»

“Escuchamos decir que el camino puede tener sus variables, pero no, no hay muchas alternativas a este gran esfuerzo que se está haciendo, como lo de estabilizar las cuentas a frenar la emisión y por supuesto que es un camino de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, pero si a ese cóctel económico le sumamos un cóctel de mensajes un poco violentos, no ayuda mucho, y esa forma de comunicación me parece debería cambiar”, opinó.

“La situación política de la Argentina, añadió, es la consecuencia de muchos años de antagonismo, de desencuentros, pero es riesgoso para el diálogo hablarnos con violencia y con amenazas, sobre todo en las circunstancias que hoy estamos viviendo donde el gran esfuerzo lo está haciendo la familia argentina, los trabajadores, los emprendedores, los pequeños empresarios”.

El intendente dijo que la situación complicada por los aumentos de los precios “también nos impacta en los municipios”. “Miramos con atención la variación de los principales insumos con los que trabaja el municipio, el cemento, el combustible, los hierros, y claro que es una gran preocupación para nuestra administración”, finalizó.