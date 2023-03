La suspensión de las PASO fue declarada inconstitucional por el STJ y el arco político opinó

Resistencia. Los principales referentes de la oposición chaqueña para conocer su opinión al respecto.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Chaco, Gustavo Corradi, manifestó su postura ante este fallo.

«Asuntos Constitucionales y yo como Presidente de la misma, en la presentación en la cual todos los miembros me dieron el apoyo total y, sobre todo, teniendo en cuenta no solamente de mi bloque porque también el apoyo de Darío Bacileff Ivanoff perteneciente a otro bloque político y otro signo político y, como me dijo Darío que confiaban plenamente en mí y en el trabajo que iba a llevar adelante, hemos presentado todas y cada una de las pruebas que nos había solicitado el Superior Tribunal de Justicia», comenzó explicando Corradi.

De esa manera, siguió: «Hemos hecho el trabajo que hay que hacer y también poner en relieve a los abogados que trabajaron junto a mí porque el laburo fue magnífico».

Luego, agregó: «Hay un tema que no quiero dejar de decirlo, este es un problema que generó la política, lo tenía que haber solucionado la política pero no fue así y tuvimos que recurrir al Superior Tribunal de Justicia para que ponga orden y lo puso, que es lo más importante puso certidumbre».

En ese marco, Corradi recordó el día de la caótica sesión en la Legislatura: «Yo en el mismo día que ellos estaban sacando esa ley, yo les advertí a todos los legisladores que estaban ‘muchachos, esto va a ser nulo, de nulidad absoluta’ y el tiempo me da la razón, pero más razón me da ahora el STJ».

«Yo confiaba en la justicia porque el Superior Tribunal ya tenía un fallo anterior, aparte fue de manera muy violenta, desprolija y en contra de todo el reglamento interno, de la Constitución», argumentó Corradi.

Sobre el impacto electoral que generará este fallo, el diputado manifestó: «Con este fallo sabemos que hay PASO y no hay colectora. Desde hoy ya va empezar el Tribunal electoral y estamos en tiempo y forma, se hace todo como corresponde. Y después se verá, los partidos políticos se presentarán con sus diferentes candidatos pero ya el mecanismo institucional electoral comienza a correr a partir de hoy».

BACILEFF IVANOFF

El diputado del Frente Integrador Darío Bacileff Ivanoff expresó a través de su cuenta de Facebook lo siguiente: «Este fallo pone en evidencia la conducta patoteril, el desprecio a la legalidad e institucionalidad que ha vivido la democracia en la legislatura por parte del oficialismo convalidado por el Poder Ejecutivo con su promulgación».

ZDERO

El legislador provincial Leandro Zdero afirmó que «el tiempo y la justicia nos dio la razón «. Al ser consultado sobre su opinión del fallo del STJ, aclaró: «No pienso solamente en la cuestión netamente de los partidos políticos ni en particular la mía, creo que, lo que se hizo en la Legislatura fue una violación, un fraude y eso desprestigia a la democracia y a la política».

«El fallo me parece bien porque, en principio, ese fraude cometido hoy el tiempo y la Justicia nos dio la razón», aseguró Zdero.

Seguidamente señaló: «Hemos trabajado y conversado con Juan Carlos -por Polini- en la unidad porque estamos convencido en que nosotros tenemos que generar apertura hacia otros sectores, y si esto no se da, queda habilitada esta posibilidad de PASO».

«A nadie le queda duda de que yo fui uno de los que promocionó siempre la unidad, si esto no se da, está esta instancia», finalizó el diputado radical.

POLINI

El diputado nacional Juan Carlos Polini destacó el rol que tuvieron los legisladores provinciales a los que calificó como «un trabajo muy profesional».

«La Justicia realmente hizo justicia con este desaguisado que había hecho el kirchnerismo en la Cámara de Diputados. Indudablemente el trabajo de nuestros diputados fue, sobre todas las cosas, muy profesional, muy serio que permitió con todas las pruebas y las presentaciones realizadas que esto sucediera», remarcó Polini.

Asimismo, agregó: «Ahora por lo menos vamos a tener reglas de juego claras en las cuales vamos a poder participar y sanear el proceso democrático que tenemos que vivir en la provincia del Chaco».

GUTIÉRREZ

El diputado provincial Livio Gutiérrez se mostró «satisfecho» por la decisión del máximo tribunal.

«La opinión es que estoy satisfecho porque creo que al decretar la nulidad de la Resolución de los cambios de integrantes de la comisión sin los dos tercios necesarios, armar una comisión absolutamente trucha, amañada y golpeada, digamos, la Constitución y los procesos internos que tiene que tener para la formación de una ley, creo que el STJ ha puesto blanco sobre negro respecto al respeto a la Constitución y eso es esencial», remarcó Gutiérrez.

De ese modo, aseguró: «Por otro lado, obviamente el ‘efecto cascada’ generó de que esa resolución de la Cámara no tenga efecto y generó la nulidad de las dos leyes: la suspensión de PASO y la nulidad de la lista de colectoras, y eso también llevó a la nulidad de los decretos de Capitanich que la verdad es una vergüenza que haya promulgado esos decretos sabiendo que estaban viciadas las leyes».