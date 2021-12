La Termal intensifica la campaña de vacunación ante el posible aumento de casos de COVID

Sáenz Peña. El director del hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, Carlos Navarrete, adelantó que a partir de la semana que viene se implementarán postas ambulatorias de vacunación en las estaciones de servicio y en los grandes lugares de concentración de personas, como supermercados, ante el posible aumento de contagios de COVID-19.

«Tratamos de brindarle a la comunidad mayor accesibilidad de la que ya hay para que la gente pueda vacunarse», aseguró.

Asimismo, informó que en la jornada de este martes se realizaron 164 hisopados en el Consultorio de Febriles, de los cuales 8 dieron positivo, y en el día de hoy hay internadas dos personas de carácter leve con requerimiento de oxígeno, pero que en esta semana estarían siendo dados de alta.

Mencionó también que ayer se llevó a cabo una reunión a nivel central donde se planteó la estrategia a desarrollar y cómo se trabajará en cada lugar. «Se hizo una revisión de cuantas camas disponibles hay, en el Hospital 4 de Junio hay una capacidad completa en sector de covid de 67 camas de las cuales 25 tienen asistencia mecánica respiratorio y las otras 42 con oxígeno y para asistencia de cuidados intermedios, tenemos buena capacidad en cuanto recursos humanos, la capacidad instalada ya está en relación a todo lo que se elementos, tecnología, monitores, respiradores, médicos también», señaló Navarrete.

El director explicó que se está trabajando fuertemente en coordinar el tratamiento que se va a implementar en los pacientes que requieren internación. «Vamos a unificar un criterio en los grandes hospitales donde se atiende covid, como el Perrando, el Pediátrico, el 4 de Junio y el Castelli, la provisión de insumos, las que anda medidas de protección y otros medicamentos que son los más complicados de conseguir pero que hay que garantizar», precisó.

Por otro lado, destacó el aporte que también realizan las clínicas privadas a través del Comité de Emergencia: «El trabajo que han hecho ellos es algo extraordinario, han ofrecido a la comunidad 40 camas más, lo que hace un total de 107 camas que teníamos en Sáenz Peña en el tiempo más complica, y también en esta época se están preparando».

Navarrete dijo que en la actualidad la estrategia desde el hospital de Sáenz Peña es vacunación y testeos, y remarcó que le preocupa “que haya todavía saenzpeñenses que no se hayan vacunado, los que no completaron su esquema de vacunas, se preocupa la gente que viaja y cuando regresa no toma las medidas de precaución y van a zona donde epidemiológicamente caliente que nosotros. Necesitamos que la gente que vaya a otro lugar vaya vacunada, si viene y ante cualquier síntoma se aísle y se hisope».

Aclaró que “la capacidad instalada en camas, en recursos humanos, medicación e insumos está garantizada lo que nos preocupa es ganarles a estas cepas y para eso pedimos que se vacunen».