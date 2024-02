La UCR cambia el discurso: «la luz no es gratis», dice Bistoletti que anticipa subas y evita hablar del componente del cuadro tarifario

Resistencia. Hoy desde Secheep, administrada por la UCR, ya no critican como el año pasado, todo justifican, culpan al dolar, a la empresa mayorista y evitan mencionar los impuestos, el valor del kw, los ítems del cuadro tarifario, el fondo específico, y todo aquello que «antes generaba indignación».

Este jueves, en Coronel Du Graty, se realizará la primera audiencia pública de las dos programadas para analizar y determinar los costos y el cuadro tarifario que debería afrontar la población chaqueña por el uso de energía eléctrica, teniendo en cuenta la quita total de los subsidios nacionales.

El titular de SECHEEP, Hilario Bistoletti, aclaró que con estos números en mano, «el porcentaje de aumento y cuándo se va a aplicar será una decisión del señor Gobernador». «Si el porcentaje que se va a aplicar es del 100%, el 80%, el 20% es una decisión que toma el señor Gobernador”, aclaró.

“Nosotros nos damos cuenta del valor de la energía cuando nos falta. Estamos acostumbrados permanentemente a entrara nuestras casas, prender la luz y que haya, la calefacción, el televisor. Usar la energía está incorporado a nosotros y no le estamos dando nada de valor”, afirmó. Sobre planteos de comerciantes dijo que «a la luz no la tienen en cuenta como un insumo”.

“Creo que falta una consciencia, la luz no es gratis. Durante mucho tiempo se creyó que a la luz la tenía que proveerla el Estado y que era gratis, eso no es así. La luz es cara en todo el mundo, pero vayamos solo a los países vecinos, tiene su costo y hay que pagarlo indefectiblemente”, dijo y añadió: “Pero eso no quiere decir que yo me olvide de la gente que no puede pagar la factura, pero para eso debe estar el Estado buscando alternativas para que esa gente pueda pagar la luz, pero no la empresa”.