Leandro Zdero acompañó la presentación de la precandidatura de Roy Nikisch

Resistencia. Leandro Zdero y Silvana Schneider, la fórmula de Juntos por el Cambio- Chaco Cambia, Lista 653 Z, junto a los precandidatos a diputados provinciales, acompañaron este sábado la presentación de Roy Nikisch, precandidato a Intendente de Resistencia y a su lista de concejales: Alejandro Aradas, Carla Cantero, Ramón Romero, Analía Luisa Verón, Javier Dumrauf, Miriam Jara, Nestor Chávez, Alejandra Acuña, Fabio Vázquez, Teresa Pereyra y Ramón López.

Esta presentación de cara a las PASO que se llevarán a cabo el próximo 18 de junio, se realizó esta mañana en Aula Magna de la UNNE con participación de vecinos, comerciantes, dirigentes e independientes de diferentes barrios de la capital chaqueña.

ROY NIKISCH: «HAY QUE VOLVER A LAS COSAS SIMPLES QUE PIDEN LOS VECINOS: RECOLECTAR LA BASURA, ORDENAR EL MUNICIPIO, ARREGLAR LAS CALLES E ILUMINARLAS»

Roy Nikisch, precandidato a intendente de Resistencia, durante el uso de la palabra manifestó: «Hay un viento de cambio en la provincia del Chaco y quiero agradecer a todos los candidatos, porque nuestra propuesta se ha dado con mucha pluralidad.

«Hoy, Resistencia está sucia, oscura, rota y abandonada; rota su igualdad ante la ley, rota su administración, rotas sus calles donde la municipalidad no hace lo básico y se ha transformado en una productora de eventos. Hay que volver a las cosas simples: recolectar la basura, ordenar el municipio, arreglar las calles e iluminarlas. No podemos vivir en una ciudad a oscuras, con inseguridad, con piquetes, esto con Leandro Zdero en el gobierno provincial y conmigo en la ciudad se termina. No tenemos más tiempo para improvisaciones», explicó el exgobernador de la provincia.

LEANDRO ZDERO: «ROY TIENE EXPERIENCIA Y SABE CÓMO RECUPERAR A RESISTENCIA»

En el cierre, Zdero expresó: «Estamos muy contentos de acompañar a Roy Nikisch y a su lista de concejales para comprometernos con la Resistencia que queremos y nos merecemos. Hoy, una ciudad fantasma donde solamente se la conoce como una empresa de festivales donde los resistencianos la pasan mal».

«El 10 de diciembre esto se va a terminar, no soy un improvisado, ni un candidato que se largó a caminar 6 meses antes de las elecciones, sino hace mucho tiempo porque tenemos el compromiso real y moral de construir el Chaco de todos que se viene. Cuando seamos gobierno, seguiremos convocando a los mejores porque debemos sacar la provincia adelante, marcando la diferencia con un plan, una hoja de ruta, un norte a seguir con funcionarios, en terreno, que escuchen a la gente y aquí, Roy tiene la experiencia y sabe cómo recuperar a Resistencia», finalizó el legislador provincial.