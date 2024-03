Libres del Sur pide a Zdero permitir manifestarse contra gobierno nacional o que garantice alimentos en merenderos

Resistencia. Libres del Sur Territorial denuncia la falta de alimentos en merenderos y comedores. En el marco de una jornada nacional marcharon con diversas organizaciones sociales en el centro de la ciudad de Resistencia.

“Hace meses que los merenderos y comedores no reciben alimentos producto de una decisión de Milei y la ministra Sandra Petovello, hoy salimos a las calles en todo el país a visibilizar esta terrible situación de la falta de leche, azúcar, yerba, harina y distintas mercaderías. La jornada nacional se replicó en la provincia del Chaco, y lamentamos que el gobernador Zdero imposibilite a los responsables de merenderos manifestarse. Tenemos derecho porque nuestra Constitución Provincial nos ampara”, informó Sonia Cardozo coordinadora territorial de Libres del Sur.

Y continuó: “No solo sufrimos el desabastecimiento a nivel nacional, sino que a nivel provincial también, y cuando queremos llevar el reclamo nacional el gobierno provincial se alinea con el protocolo Bullrich y criminaliza a trabajadores de la economía social, a madres que sostienen a pulmón las ollas en los barrios y no permite que llevemos el reclamo de manera pacífica”.

“Le decimos al gobernador Zdero que si no va a garantizar alimentos en forma suficiente a los comedores y merenderos que por lo menos garantice nuestro derecho legítimo a llevar el reclamo al gobierno nacional, la policía debe orientarse a garantizar la seguridad del pueblo, no reprimir a quienes piden por alimentos. Todos estos ataques y ajustes concretos a las y los trabajadores que menos tienen, se suceden sin ningún tipo de diálogo o respuesta. Intentamos todos los canales posibles para poder dar solución a estos temas urgentes y ya no hay margen, el hambre en nuestros barrios es un límite”, finalizó Cardozo.