Licitan productos médicos y farmacéuticos para pacientes con diabetes

Resistencia. La presidente de INSSSEP, Irene Dumrauf, informó que se realizó la apertura de sobres de una nueva licitación para la provisión y dispensación de productos médicos y farmacéuticos para el tratamiento de diabetes.

Esta licitación es fundamental para asegurar el acceso a medicamentos e insumos de calidad para una patología tan importante como la diabetes; enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles altos de glucosa o azúcar en sangre y que no tratarse adecuadamente puede acarrear múltiples complicaciones como por Ej. pérdida de la visión, enfermedad renal que lo lleve a diálisis o trasplante, infarto etc. Y donde su tratamiento no se limita en la toma de medicación, sino que debe ser acompañado de alimentación saludable y completa, actividad física etc.

“Este llamado a licitación tiene la particularidad que todos los afiliados incorporados al Plan de Diabetes de Insssep, que son aproximadamente 20.000 tendrán el mismo tratamiento en la dispensación de sus medicamentos e insumos en las farmacias habilitadas al efecto en las localidades de la provincia”, aseguró Dumrauf.

“LA IGUALDAD, es una prioridad para esta gestión, todos los afiliados activos y pasivos deben ser contenidos de igual modo por su Obra Social. Reafirmamos nuestro compromiso con la salud y bienestar de nuestros afiliados”, concluyó la presidente de Insssep, Irene Dumrauf.