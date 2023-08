Lo$ premiado$ del Peroni$mo

Resistencia. El PJ chaqueño no escatima en premios a los soldados, aunque para «la tribuna» se peleen seguido (caso Peppo con los Coquistas). Los casos de Dany Capitanich y Domingo Peppo, son los más interesantes con sueldo en dólares. Pero también la candidata a intendente Luisina Lita tiene «un trabajito» en Secheep con buen sueldo, acumulable al de concejal.

Publicaciones de septiembre del año pasado mencionaban que Argentina tiene un total hay 160 sedes diplomáticas con alquileres y gastos millonarios en dólares. Entre los embajadores políticos se anotan los exministros kirchneristas Rafael Bielsa, en Chile, y Carlos Tomada, en México; y el radical Ricardo Alfonsín, en España. También dos hombres que en algún momento fueron cercanos al gobernador de Chaco, Jorge “Coqui” Capitanich. Su hermano Daniel, en Nicaragua, y su antecesor con quien terminó distanciándose Domingo Peppo, en Paraguay. Todos perciben US$ 17.342.

Esa cifra en dólares, 17.342, que es el salario mensual de Peppo y Dany Capitanich, convertidos a pesos cotización blue de hoy (760) equivale a $ 13.179.920 por mes. Y teniendo en cuenta que la función diplomática de ambos peronistas, uno que fue gobernador y se lleno de causas de corrupción (con Horacio Rey su mano derecha) y otro que fue intendente de Campo largo y luego candidato a intendente de la Termal y finalmente vicegobernador de Peppo (también salpicado por las causas de corrupción promovidas por rey y su pandilla), es de 4 años, o sea 48 meses, totalizan un embolso de $ 632.636.160 (seiscientos treinta y dos millones seiscientos treinta y seis mil ciento sesenta).

Seiscientos treinta y dos millones seiscientos treinta y seis mil ciento sesenta más gastos que pueda generar la representatividad como traslados, vuelos, alquileres, agasajos, telefonía, auto, combustible, secretarios, etc, etc. Eso es lo que en 4 años embolsan de premio el ex gobernador Peppo y su ex vicegobernador Dany Capitanich. US$ 832.416.

Daniel Capitanich en 2019 consiguió en Sáenz peña como candidato 18.013 votos, uno de los peores resultados electorales. Y su premio a eso fue cargo en US$.

Por su parte Domingo Peppo, en agosto de 2019 cuando aun buscaba la reelección pero venía golpeado por los casos de corrupción que hicieron negros sus últimos días como gobernador, se bajó de la pelea por la Gobernación de Chaco y le entregó la postulación en bandeja a Jorge Capitanich. Por ese «gesto» Alberto Fernández, que era candidato presidencial, recibió en una reunión y le prometió un lugar en su futuro gobierno como embajador con destino Paraguay. El premio a eso fue cargo en US$.

Otro caso anecdótico, y del que reniega la militancia que sin tener acceso a atenciones especiales lleva el voto casa por casa, es el de Luisina Lita, quien desde que fue compañera integrante de la lista de Daniel Capitanich (por ende alcanzada por uno de los peores resultados electorales en 2019). Luisina Lita, hija del legendario médico que fue intendente, un pilar del peronismo, consiguió con tan sólo el 10% de participación por parte de los afiliados ser electa Presidenta del Justicialismo local. Lita es concejal cargo al que accedió por la minoría, pero además es asesora jurídica en la empresa estatal Secheep, con un salario promedio de $500.000, cargo por el que es cuestionadas por sus propios compañeros de camino por no ir a trabajar nunca y «cobrar de arriba», aunque ella aclara en cuanta entrevista da que «las 24 horas del día responde mensajes de los vecinos que le consultan por los tarifazos y eso también es parte de la asesoría».

Lita ganó una interna donde participaron 900 afiliados de un total de más de 9 mil, y apuntó al desafío de la dura tarea de elaborar un plan político que sirva para «derrocar» al radicalismo en una ciudad netamente radical. Cuando habló de por qué pocos afiliados fueron a votar, renegó de los viejos al decir: “Tenemos un padrón de personas mayores a 50 años, lo que nos presenta obstáculos para los recién iniciados en la política. Movilizarlos cuesta mucho”. Y dijo que hay un «un claro objetivo», mencionando que se debe lograr que el padrón sea mayoritariamente conformado por jóvenes.

Lita siempre se arrogó ser «amiga» del gobernador, y con esa chapa generó, según militantes y dirigentes, «un club de amigos» en el Partido, con discusiones a puertas cerradas, un comando sostenido por un ex funcionario del Macrismo en la Gobernación de María Eugenia Vidal, hoy candidato a diputado del kirchnerismo y jefe de campaña, y actualmente ministro, y el control desde las sombras de su hermano Horacio Nicolás.

Muchas veces, muchos militantes, que se calzan el cassette y reaccionan por amor a la marcha (como antes) o amor al corazón (como ahora) se enojan con el pueblo por como vota, en especial por como vota el pueblo saenzpeñense. Pero hay acciones, o casos, como estos expuestos, a los que habría que sumar tantos otros como ex el rector universitario condenado (también candidato del PJ en algún momento) o la ex secretaria que fue diputada y hoy es vocal y resolvió el problema laboral de su hijo, por mencionar algunos, que llevan a plantearse porque la Termal no le reconoce a Coqui lo que ha hecho por la ciudad: la respuesta está en las actitudes de la dirigencia, en muchos casos de lo$ premiado$ del Peroni$mo.