Los combustibles aumentaron tras los anuncios de Caputo: la nafta super cerca de los $ 650

Resistencia. Shell fue la primera en aumentar sus productos, en un 37%. Cargar nafta en Chaco cuesta prácticamente el triple en comparación con diciembre de 2022.

Mediante un comunicado interno a todas las sucursales, se estableció que la suba sea de un 37% para sus naftas y gasoil en todo el país a partir de las 23:59 de este miércoles. El objetivo es que para cuando llegue marzo, el precio de la nafta por litro sea de al menos 1 USD, señalan los comercializadores.

Según informaron los precios en Shell:

V-Power: $ 790 -antes $ 576-

Nafta Súper: $ 646 -antes $ 471-

V-Power Diesel: $ 825 -antes $ 602-

YPF, que representa más del 50% del mercado en todo el país, se sumó al incremento de precios. El retraso en la actualización de tarifas por parte de la petrolera estatal podría generar una fuerte demanda difícil de convalidar. Con esta última suba, los combustibles experimentaron un aumento cercano al 65% desde noviembre, cuando finalizó el acuerdo de Precios Justos.

En YPF:

Nafta super: $ 639

Nafta Infinia: $ 779

Diesel: $ 689

Diesel Infinia: $ 829

Los precios en Axión:

Nafta super: $ 662

Nafta Quantium: $ 811

Diesel: $ 760

Las perspectivas futuras

Este nuevo aumento tendrá repercusiones directas e indirectas en la inflación. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec para noviembre registró un salto del 12,8% mensual y un acumulado del 160,9% en el último año. Con las medidas anunciadas y el «sinceramiento» de variables económicas, las consultoras anticipan que será difícil que el IPC se sitúe por debajo del 30% en los próximos meses.

En el marco de un evento petrolero, las empresas del sector confirmaron un aumento «inminente» del 37%, con perspectivas de incrementos escalonados para alcanzar un precio en surtidores de USD 1 por litro al final del verano. La Secretaría de Energía sostiene que, a corto plazo, los precios deben ser «libremente decididos por las compañías».

Aunque la nueva Secretaría de Energía aún no ha activado completamente sus funciones y en YPF no ha asumido formalmente Horacio Marín, la visión del nuevo Gobierno es que los precios de los combustibles sean determinados libremente por las empresas. No obstante, en el Ministerio de Economía se buscará coordinar al menos un camino de aumentos escalonados para mitigar el impacto pronosticado con la devaluación.