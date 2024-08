Los que dejaron que usurpen un club, ahora lo usan como mitin político para buscar votos futuros

Sáenz Peña. El club de rugby Las Águilas fue escenario de una celebración por el día del niño. Una de las tantas celebraciones en la ciudad que, de no ser por la nota que dieron algunos de los organizadores, hubiese quedado como una reunión infantil buscando sonrisas.

Sin embargo, no se puede no hacer notar que la organización del evento fue a través de quienes conducen hoy al PJ local. Pero más precisamente aún se destacaron las presencias de la ex concejal y asesora de Secheep en la gestión de Capitanich y el ex ministro de Infraestructura quien otrora era el jefe político de Secheep.

Luisina Lita y Santiago Pérez Pons fueron, o al menos así lo sindicaban vecinos, responsables de conexiones en el barrio Ex Aero Club de Sáenz Peña, donde los vecinos incluso levantaron un pilar al lado de una casilla precaria hecha con bolsas plásticas usurpando parte del campo de juego del club de rugby Las Águilas. de hecho hay una cancha que no se puede utilizar porque el Peronismo, así como en tiempos de Omar Judis facilitó la Carpa ilegal en los terrenos del ferrocarril, facilitó usurpaciones escudadas en certificados de ReNaBaP que emitía la Anses, organismo también manejado por el kirchnerismo chaqueño.

Ese Certificado permite a los habitantes de Barrios Populares que han sido previamente encuestados, acreditar su domicilio ante cualquier autoridad pública Nacional, Provincial o Municipal para solicitar servicios como la conexión a la red de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, entre otros. Es decir que «por cuestiones políticas» y en «tiempos electorales» se evita con el ReNaBaP ir al Corralón para que Obras Públicas firme y selle un formulario luego de auditar la conexión dentro de los domicilios, como lo haría cualquiera.

Este último fin de semana los que permitieron un caserío irregular montado dentro del terreno del Club Águilas fueron los artífices de una celebración infantil permitida por las autoridades del club que en algún momento reclamaba esa ururpación.