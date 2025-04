Los que pregonan ser distintos, terminaron siendo iguales o peores

Sáenz Peña. Hay mucha crítica en la segunda ciudad hacia ciertas actitudes que se viven en estratos gubernamentales provinciales. Los Registros Civiles, el Hospital 4 de Junio, la creada Subsecretaria que funciona en el mismísimo Hospital, la relación con Camporistas, personajes que nadie sabe que papel cumplen pero que persiguen al personal, son solo muestras.

Algunos integrantes del Gobierno provincial pasaron del saber qué es lo que se necesita, y criticar al propio gobierno (entre dientes y en privado por lo que no se hacia), a decir en entrevistas «no soy Mandraque, no hago magia». Otros redujeron las atenciones en los Registros Civiles, se apoderan de oficinas, y cuando la gente no encuentra respuestas las culpa siempre es «del sistema» que se cae.

Un caso particular es la creada Subsecretaria que funciona en el mismísimo Hospital, que estableció relación con Camporistas que en principio eran cuestionados, pero hoy ocupan cargos claves y hasta están al frente de Centros de Salud donde se dice «persiguen» al personal.

En enero pasado cuando Alba Sánchez, Intendenta La Tigra, fue a la Guardia de Adultos a chapear para que la atiendan de manera exprés, y tuvo un entredicho con el personal, el amigo del ministro de Salud, identificado en un parte policial como Cristian Rivas, a quien se lo suele ver manejando camioneta ploteada del Ministerio, se apersonó (y fue grabado) manifestando de forma arrogante «quien dice que yo no corto ni pincho, a mi me manda la doctora Mariela (por la subsecretaria Mercadín)». En el Hospital crecen las quejas, del personal y de gremios, por las actitudes del comerciante devenido en político, amigo del ministro Rodríguez, que cada día se arroga más facultades sin estar clara su relación contractual con el Ministerio, algo que es convalidado por Mercadín.

La acumulación de cargos de algunos personajes, que antes incendiaban las redes sociales con denuncias y hoy están muy callados, también es material de quejas en el Hospital. tal es el caso de un enfermero con pasado con denuncias que hoy tendría a cargo la coordinación de Consultorios de Pediatría, cuestiones relacionadas al servicio como internación, UTI, y guardia, pero le sobraría tiempo para hacerse cargo de la planificación y ejecución de la línea telefónica de emergencia, rescate y derivaciones. Tres cargos amparados por Mercadían, que es quien verdaderamente dirige el 4 de Junio, en una sola persona.

Los inconvenientes en Salud se acrecientan, los turnos digitales anunciados con bombos y platillos por Mercadín y Rodríguez no resolvieron absolutamente nada, ya que la gente sigue haciendo colas interminables y en las redes sociales se siguen comercializando los turnos con profesionales sin control alguno.

¿Le llegará al Gobernador la data completa sobre el comportamiento de algunos funcionarios en el interior, o sólo le cuentan lo que les conviene? ¿El pregón de orden y transparencia, el de ser distintos, el de ser los buenos mientras los malos quieren volver, es verdadero, o algunos se nublaron con el poder?

