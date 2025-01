Los turnos digitales en el 4 de Junio ¿resuelven el problema de la venta de lugares en estadística?

Sáenz Peña. La medida fue presentada como un gran logro de democratizar la atención, y el fin de un tiempo en el que el paciente es «preso» de prácticas ilegales. Pero en el aplicativo sólo se accede a 10 especialidades y da a entender que la atención de especialistas es exprés. ¿Qué pasa con quienes no tienen acceso a internet?

El día que presentaron la novedad desde el Gobierno señalaron que los tumos digitales van a facilitar a las personas a través del teléfono y la tecnología solicitar sus turnos, y así, según se afirmó, de esta manera se evitará que el paciente concurra en vano al establecimiento (extensas colas desde la madrugada).

Sin embargo, una rápida excursión por el aplicativo https://turnossalud.chaco.gob.ar/ deja ver que, si bien es un comienzo, no soluciona el problema eterno: la comercialización de turnos en estadística jamás abordada por ninguna gestión.

Neurología adultos, Hepatología, Médico Clínico, Cardiología, Psiquiatría, Nefrología, Traumatología, Oftalmología, Cuidados Paliativos, Toco ginecología, son las especialidades, pero en muchos casos no se puede acceder al turno porque no hay profesionales en esas ramas. Y otra curiosidad es que los especialistas, como el caso del cardiólogo que solo hay uno, dispone de 5 turno únicamente con intervalos de 10 minutos. ¿Qué profesional garantiza una buena atención en una consulta de solo 10 minutos?

El 4 de Junio históricamente ha vivido interminables colas en la madrugada de personas que pugnan por un turno, y que al llegar a la ventanilla se encuentran con que no hay (pero en redes sociales se comercializan los turno como caramelos). ¿Quién vende? ¿Se denuncia, quien lo hace? ¿Se controla, quien controla? ¿Hay complicidad, quien se beneficia?

Entonces, ¿quién falla? ¿el sistema, el ministro, el director, los funcionarios municipales que ahora venden como que todo está mejor que antes?

Una vecina que vive en un barrio retirado en la ciudad de Sáenz Peña, como tantos otros vecinos que no poseen acceso a internet, no puede acceder a este turnero. Qué garantiza que el Ministerio de Salud Pública o su brazo ejecutor local, el área de Salud de la Municipalidad, eduque al vecino a crearse una cuenta en TuGobiernoDigital para acceder a este sistema.

Tal vez el Gobierno crea que los Centros de Salud barriales, CAPS, puedan cumplir con el cometido de sostener la demanda médica con consultas previas en estos lugares, pero muchos de ellos están sin médicos, sin medicamentos, y con personal enojado porque esta gestión se comprometió a recomponer la carrera sanitaria y terminar con los contratos que por años el Peronismo mantuvo como becas, pero no ocurre en la práctica.

Las autoridades municipales, desde el Intendente hasta los diputados con domicilio en Sáenz Peña y los concejales, todos latigadores de lo que no hizo o dejó de hacer el Kirchnerismo están enfrascados en sus mundos de cristal donde todo está bien «y el cambio es posible, que ya se siente».

Pero en el 4 de Junio las colas interminables siguen existiendo y la gente llega a la ventanilla de estadística y se encuentra con un «ya no hay turno» y un «vuelva mañana» 1ue implica volver a amanecer tirado en el piso esperando conseguir un turno médico, cuando no se encuentran con un profesional que los mira de lejos y los mandan a un clínica privada para garantizarles atención porque «el aparato no anda».

